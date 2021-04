Deze shiny trend uit de 90’s is terug van weggeweest

Haltertops, oorringen en dunne wenkbrauwen (zeg maar gerust potloodstreepjes). De nineties maken hun comeback. Maar deze trend… Dié zagen we niet aankomen. Het diamantje op de tand is terug van weggeweest. Shine bright like a diamond!

Het diamantje op de tand, wie kent hem niet. De tandkristal is eigenlijk niet echt superzichtbaar (ja oké, als je een lachenbek bent) en misschien zelfs een klein beetje onhandig met eten. Maar, een shiny detail is het wel. En dat helemaal pijnloos, zonder naalden.

Diamantje op de tand

Hailey Bieber rockt de tand-diamant en ook zangeres Halsey gaat voor wat glitter and glam op haar tanden.

Net als slotjes

Sommige tandartsen vonden het diamantje op de tand back in the days geen goed idee. En dat betekende: zelf knoeien met een kristal en lijm. Tegenwoordig wordt het bij veel tandartsenpraktijken aangeboden. De diamant wordt op de tand vastgezet zoals slotjes (ook lekker nineties!). Vervolgens blijft ie dan zelfs 6(!) maanden zitten. Voor de bescherming gaat er nog een transparant laagje overheen. Ga jij voor een tanddiamant? Btw, gek van de nineties? Check dan vooral even deze jaren ’90 kapsels!

