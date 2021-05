Deze songfestivalacts moet je vanavond in de gaten houden

We hebben er lang op gewacht, maar eindelijk is het dan zo ver: de start van het Songfestival in Rotterdam. We zitten vanavond op het puntje van onze stoel voor de eerste halve finale. Dit zijn de songfestivalacts die je in de gaten moet houden.

Gisteren onthulden Nikkie de Jager, Chantal Janzen en Edisilia Rombley al hun sprankelende galajurken en vanavond is het dan eindelijk zover: het muziekfestijn gaat los. Door de winst van Duncan Laurence twee jaar geleden, vindt het feestje nu plaats in ons eigen land.

Litouwen: The Roop – Discoteque

De show wordt gelijk afgetrapt met een toepasselijk nummer. The Roop zingt letterlijk ‘Dance alone’, iets wat we in de afgelopen tijd maar al te vaak hebben gedaan. Met het vrolijke gedans in gele outfits, hebben we direct zin om met ze mee te doen.

Azerbeidzjan – Samira Efendi – Mata Hari

Samira Efendi zong vorig jaar nog over ‘Cleopatra’ en zocht voor dit jaar een nieuwe powervrouw. Dat werd ‘Mata Hari’, voluit Margaretha Geertruida Zelle. Hari stond bekend om haar danskunsten, waardoor het publiek aan haar lippen hing. Totdat ze beschuldigd werd van spionage. Het songfestivallied is een uptempo nummer, tot grote vreugde van het publiek. Okay Samira Efendi, we’ll keep an eye on you.

Malta: Destiny – Je Me Casse

We schreven het al eerder, maar Destiny is er eentje die je goed in de gaten moet houden. Ze won het Junior Songfestival al eens en is nu klaar voor het echte werk. Met ‘Je Me Casse’, zingt ze over woman empowerment. Hiermee wil ze vrouwen van haar leeftijd inspireren om nooit te twijfelen aan zichzelf. Ook al voelen ze zich soms buitenspel gezet, als je in jezelf gelooft, kun je geweldige dingen bereiken.

Noorwegen: TIX – Fallen Angel

De videoclip is veelbelovend. Met zijn vleugels, gouden pak en piano zingt TIX over teruggevonden kracht. In de video volg je een jongen met Gilles de la Tourettes, net als de zanger van TIX. Gelukkig vindt de jongen kracht in zijn tics, waardoor zijn onzekerheden veranderen in vleugels. Wij zijn benieuwd hoe ver deze act het schopt.

België – Hooverphonic – The Wrong Place

De songfestivaldeelnemer van ons buurland is geen onbekende voor ons. Ze bracht in 2017 samen met Bløf de hit ‘Zoutelande’ uit. Met het liedje voor het Songfestival gooit ze het echter over een andere boeg. ‘The Wrong Place’ is een dark pop nummer geïnspireerd op ‘These boots are made for walking’ van Nancy Sinatra. Wij zijn fan!

