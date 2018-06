Deze spullen koop je online goedkoper

We shoppen online wat af. En da’s niet zo gek, online shoppen is handig op allerlei fronten: je kunt het 24/7 doen, je vermijdt irritante mensen, lange rijen, te hete paskamers, verkeerd licht, voor een gesloten winkel staan, lege vakken en caissières die met je spullen smijten. Maar er is nog een voordeel aan online shoppen: sommige dingen zijn online namelijk ook goedkoper.

Sowieso loont het om, als je iets online wilt kopen, het product te googelen. Het kan namelijk zijn dat hetzelfde product op een andere webshop goedkoper is. Kijk dan vervolgens ook nog even goed naar de verzend- en retourkosten. Een product wat een paar euro goedkoper is kan aantrekkelijk lijken, maar als je vervolgens de verzend- en/of retourkosten zelf moet betalen, wordt het verschil teniet gedaan (of ben je zelfs méér kwijt). Dat gezegd hebbende, zetten we de items voor je op een rijtje die online vaak goedkoper zijn dan in de winkel:

Speelgoed

Op Marktplaats is een schat aan speelgoed te vinden die nog prima bruikbaar is. Wil je liever helemaal nieuw? Internet-toys.com biedt van alles aan voor een rete-scherpe prijs. Bril

Oké, een bril online uitzoeken is echt lastig. Polette.com heeft daarom een winkel (in Amsterdam op de Kinkerstraat of in Utrecht op de Steenweg) waar je naar hartenlust kunt passen. Weet je welke modellen je goed staan, en wat de sterkte van je bril is? Dan kun je daarna prima online shoppen. Polette is namelijk echt spotgoedkoop, en heeft een heleboel hippe monturen. Daarbij komen er elke week nieuwe monturen bij. Entreekaartjes

Als je een uitje naar een pretpark in je agenda zet, koop dan ook meteen de kaartjes online. Veel pretparken geven korting als je je ticket vooraf online koopt. En nog een voordeel: online is er geen rij. Producten van de drogist

Veel van wat je normaal bij de drogist koopt is online goedkoper. Kijk bijvoorbeeld op drogisterij.net of op newpharma.nl waar er vaak goede kortingen worden gegeven.

Bron: Famme | Beeld: iStock