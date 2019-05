Deze stippenplant is een echte eyecather, maar hoe verzorg je hem?

Ken jij de stippenplant al? De Begonia Maculata wigkhtii, zoals hij echt heet, is met zijn witte stippen, pijlvormige bladeren met rode onderkant een echte eyecatcher. En goed nieuws! Het verzorgen van deze plant is helemaal niet moeilijk.

De stippenplant ziet er eruit alsof iemand in de weer is gegaan met een kwast, maar niets is minder waar. In het Engels noemen ze deze plant dan ook de polkadot begonia. De stippenplant is een zeldzame exotische plant uit Brazilië, maar doet het ook goed in je woonkamer.

Groene vingers?

Sommige mensen zijn geboren met het talent om planten in leven te houden en sommige mensen niet. Behoor jij tot die laatste categorie? Lees dan vooral deze tips als je je stippenplant wil laten leven.

Geef hem af en toe wat plantenvoeding, zo blijft-ie mooi! De stippenplant houdt van een vochtige ondergrond. Hij staat het allerliefst op een zonnige plek in de woonkamer en kan geen lagere temperaturen dan 15 graden verdragen.

