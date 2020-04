Deze theorie zet Alicia in ‘La Casa de Papel’ in een heel nieuw daglicht

Als je het nieuwe seizoen van La Casa de Papel nog niet hebt gezien, dan 1) wat doe je hier nog, 2) kun je beter niet verder lezen. Er gaat namelijk een wilde theorie rond die zomaar eens waar zou kunnen zijn. En daarmee wordt de koelbloedig Alicia in een heel nieuw daglicht geplaatst.

Het verleden van de zwangere inspecteur zou namelijk kunnen zorgen voor een héél ander motief dan gedacht. En als je het leest denk je: hoe heb ik het níet kunnen zien?

Theorie La Casa de Papel

De nieuwste theorie over La Casa de Papel is dat Alicia Sierra een en dezelfde persoon zou zijn als Tatiana. Nu denk je misschien, Tatiana wie? Dat was de vrouw met wie Berlijn in het huwelijksbootje stapte. In het afgelopen seizoen werd meerdere malen teruggeblikt op hun bruiloft en nu blijkt dus wel waarom..

Gelijkenissen

Het lijkt misschien vergezocht, maar hear us out. Ten eerste lijken de twee dames behoorlijk op elkaar: we noemen een pony, een rossige coupe. Maar dat is nog niet alles. Alicia vertelt dat haar man Germán (daarover later meer) is overleden aan kanker. Wie had er ook kanker en offerde zich daarom tijdens de eerdere overval al op? Juist.

Duitsland

We gaan nog een stapje verder, want Germán betekent ‘Duits’ en Berlijn is natuurlijk dé hoofdstad van Duitsland. Doe het rekensommetje en het moet haast wel dat de vork zo in de steel zit. Waarom blikken ze anders zó vaak terug op deze bruiloft? Mocht deze theorie kloppen, dan betekent het natuurlijk wel de ondergang voor El Professor. Tatiana (oftewel Alicia) was namelijk ook aanwezig bij verschillende besprekingen, dus ze kan zomaar meer weten dan ze doet blijken

Andere actrice

Hoewel Netflix aangeeft dat Alicia en Tatiana niet vertolkt worden door dezelfde actrice, ontkennen nog bevestigen ze dat het om hetzelfde personage zou kunnen gaan. Kortom: het zou zomaar eens kunnen kloppen.

Bron: Grazia