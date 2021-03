We weten natuurlijk allang dat we alles kunnen wat mannen ook kunnen. Maar er is nu een TikTok challenge die wij dus wel kunnen, maar (de meeste) mannen niet. Ik zeg bewust de meeste, want ik deed deze challenge thuis met m’n vriend en de beste man komt gewoon omhoog, zonder evenwichtsprobleem. Ik heb weer een bijzondere.

Goed, de challenge: de balance challenge. De naam verraadt dus al waar het om draait, namelijk om evenwicht. Je gaat op je knieën zitten en zet je handen onder je schouders. Vervolgens moet je in een keer je handen op je rug leggen en dan omhoog komen. Vrouwen komen meestal wel omhoog, mannen vallen plat met hun gezicht op de grond. Grappig (en leuk om te doen als je eigenlijk een beetje kwaad bent …).

Evenwichtspunt

De reden dat bij vrouwen over het algemeen wel lukt en bij mannen niet, heeft te maken met het massamiddelpunt. Dat van vrouwen ligt dichter bij de heupen, waardoor we makkelijker omhoog komen dan mannen. Eigenlijk maakt de echte reden ons niet eens zo heel veel uit, het is gewoon supervermakelijk om naar de filmpjes te kijken waarbij de mannen vallen (sorry).

