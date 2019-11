Yes! Déze voedingsmiddelen geven je huid een glow

Flawless opstaan: mét een glow en zónder wallen, wie wil dat nou niet? Een perzikhuid is niet vanzelf sprekend, helemaal met een baby. En een viervoeter. En een stressvolle job. Maar er is goed nieuws! Er zijn meer manieren om aan een goede huid te komen, dan een heleboel crèmes op je snoet te smeren. Scheelt weer wat centen.

Allereerst: je bent écht wat je eet!

Déze zes voedingsmiddelen zorgen ervoor dat je huid er beter uitziet en gezonder wordt. Op naar de supermarkt of groenteboer!

Komkommer

Liefkozend een wondermiddeltje uit de natuur genoemd. De hydraterende structuur van de groente zorgt voor een jongere, gezondere en zachtere huid. Willen we! Komkommer zit boordevol vitamine B en C en bevat ook zink, ijzer, calcium en magnesium. Daarnaast werkt het ook verkoelend, dé reden waarom we het op onze ogen leggen bij een DIY-gezichtsbehandeling. Staat ook leuk, overigens.

Kale

Of boerenkool, mag ook! Een groene en o zo gezonde bron van vitamine A, C en E. Deze vitamines werken verjongend en stimuleren celgroei. Daarnaast is de groente een bron van mineralen zoals: magnesium en calcium, exact wat een gezonde huid nodig heeft.

Papaya

Fun fact: Papaja heeft zijn oranje kleur te danken aan het pigment bètacaroteen, wat een hoge hoeveelheid aan vitamine A bezit. Dit zorgt voor een goede reparatie van de huid. Wanneer je deze vrucht eet, gaat het je spijsvertering bevorderen en je huid schoon houden. Twee vliegen in één klap!

Lees ook:

Dit kun je nu al doen om huidveroudering tegen te gaan

Pompoenzaad

Een handvol pompoenzaad is hetzelfde als een pilletje vitamine B inslikken. Wij zouden het wel weten als we moesten kiezen tussen deze twee. Een essentieel ingrediënt voor sterk haar, mooie nagels en een glanzende huid. Ook goed om te weten: pompoenzaden zitten boordevol mineralen die ook voor minder acne kunnen zorgen.

Chiazaad

Chiazaadjes voeden de huid en hoofdhuid. Ze bevatten antioxidanten die helpen tegen eventuele schade. Aan chiazaad wordt ook een bloedverdunnende en bloeddrukverlagende werking toegeschreven. Maak ze wel eerst nat voor je ze opeet of doe ze in pudding of smoothie, krijg je ze makkelijker weg.

Citroen

Met citroen kan je op zo’n eenvoudige en lekkere manier veel smaak aan eten en drinken toevoegen. Het geeft je daarnaast ook een boost van vitamine C en helpt het collageen in je huid te onderhouden, een eiwit dat de structuur van de huid bepaalt.

Bron: HLN.be, beeld: iStock