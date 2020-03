Déze vraag had Buddy fout tijdens de finale van WIDM

Hoewel alle kandidaten de Mol (misschien dan wel op het laatste moment, maar goed) in het vizier hadden, kan er maar één de winnaar zijn. Buddy bleek het strebertje van de klas en had slechts één vraag fout tijdens de laatste test van WIDM. Maar ja, welke was dat?

Ergens is Buddy dus de Mol uit het oog verloren. Vrij letterlijk, want de voormalig GTST-acteur heeft in deze opdracht de saboteur niet goed in de gaten kunnen houden. Met dus deze ene foute vraag als gevolg.

Buddy WIDM

De opdracht ‘Kleurrijk’ was misschien wel een van de meest chaotische van dit seizoen. En dat is ook juist waar het mis is gegaan. Buddy laat weten in een video op YouTube ook zelf geïnformeerd te hebben bij de productie wélke vraag hij dan fout had. ‘De vraag ging over de opdracht ‘Kleurrijk’, dus met die autootjes die we moesten turven.’ Vedder moest aangeven waar de Mol stond, maar ja, weet dat nog maar eens te herinneren. Zeker als je een sleutelpositie had en alleen maar kleuren op je afgevuurd kreeg door de portofoon.