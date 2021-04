Deze vrouw wint als eerste Aziatische vrouw óóit een Oscar voor regie

Hang de slingers maar op en pop de champagne. We hebben namelijk weer een leuk vrouwen-nieuwtje. Regisseur Chloé Zhao heeft als eerste Aziatische vrouw ooit, en als tweede vrouw ooit, de regie-Oscar gewonnen. Girlpower!

Chloé won de Oscar in de nacht van zondag op maandag voor het drama Nomadland. De film gaat over een vrouw (Frances McDormand) die weduwe en werkloos is geworden. Ze besluit op een dag om met een busje door de Verenigde Staten te reizen. Onderweg bouwt ze een band op met andere ‘nomaden’.

Leuk weetje: naast hoofdrolspeelster Frances McDormand en acteur David Strathairn worden de meeste andere rollen gespeeld door mensen uit de echte reizigersgemeenschap. Niks ‘nep’ dus.

Beste film

Nomadland was overigens de grote winnaar van de avond. De film van Chloé Zhao kreeg in totaal drie Oscars. Het drama werd uitgeroepen tot beste film en actrice Frances McDormand kreeg het gouden beeldje voor beste actrice.

Natuurlijk gaan we je nu ook vertellen wie de allereerste vrouw was, die naar huis ging met een felbegeerde regie-Oscar. Dat was namelijk Kathryn Bigelow. Zij won the Academy Award voor beste regie in 2010 voor haar film The Hurt Locker.

Bron/beeld: ANP