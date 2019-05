Déze vrouwelijke miljardair doneert helft vermogen aan goede doelen

MacKenzie Bezos wil 16,5 miljard (!) doneren aan filantropische goede doelen. De ex-vrouw van Amazon-topman Jeff Bezos heeft een geschat vermogen van zo’n 33 miljard euro, maar daar blijft nu nog de helft van over.

Aan het 25-jarige huwelijk van MacKenzie en Jeff kwam dit jaar een eind toen bleek dat de Amazon-topman vreemdging met nieuwslezeres Lauren Sánchez. De sms’jes van de rijkste man op aarde waren gelekt naar de Amerikaanse roddelsite National Enquirer en zorgden ervoor dat zijn overspel publiekelijk bekend werd.

Aandelen

MacKenzie krijgt 4 procent van de aandelen van Amazon na haar scheiding met Jeff. Dat is iets meer dan 33 miljard euro en de helft daarvan geeft ze graag uit aan goede filantropische doelen, zoals The Giving Pledge.

‘Er zijn veel middelen die een ieder van ons uit onze kluizen kan halen om met anderen te delen – tijd, aandacht, kennis, geduld, creativiteit, talent, inzet, humor, mededogen. Naast wat het leven in mij heeft gekoesterd, heb ik een onevenredig bedrag om te delen. Mijn benadering van filantropie zal doordacht blijven’, schrijft MacKenzie in een brief op de site van The Giving Pledge.

Waar het geld naartoe gaat, weet ze nog niet. ‘Het zal tijd, moeite en zorg kosten. Maar ik zal niet wachten en ik zal doorgaan totdat de kluis leeg is.’

Trots

Er is geen sprake van een vechtscheiding. Sterker nog, Jeff is trots en prijst zijn ex-vrouw op Twitter, nadat ze bekend maakte dat ze de helft van haar vermogen doneert. ‘MacKenzie gaat het geweldig doen op het gebied van filantropie en ik ben trots op haar. Zet hem op MacKenzie!’, schreef hij.

The Giving Pledge

Het is in Amerika best normaal om als miljardair de helft van je geld weg te geven. Microsoft-oprichter Bill Gates heeft daarvoor een initiatief bedacht, samen met zijn vrouw Melinda en zakenman Warren Buffett, The Giving Pledge. Deze organisatie moedigt rijke mensen aan om een groot deel van hun vermogen af te staan voor filantropische doeleinden. Momenteel doen ruim 200 miljardairs uit 23 landen mee aan dit project.

Jeff heeft zelf The Giving Pledge nog niet ondertekent. Wel gaf hij vorig jaar twee miljard dollar uit aan onderwijs en instanties die daklozen proberen te helpen.

