Deze wekker maakt je wakker met de geur van verse koffie én croissants

Uitslapen is fijn, voor dag en dauw je bed uit komen niet echt. De geur van verse koffie kan het echter iets makkelijker maken om op te staan, en dus speelde een student bouwkunde daar briljant op in. Hij ontwierp een wekker die de geur van koffie en croissant afgeeft. Over life goals gesproken.

Geurwekker

Om het moment van wakker worden iets fijner te maken, ging de negentienjarige Guillaume Rolland voor zijn studie bouwkunde op onderzoek uit. Want wat kan ervoor zorgen dat mensen wél blij wakker worden en niet urenlang blijven snoozen? Juist. De geur van verse koffie en warme croissants natuurlijk.

Koffie, croissants of chocolade

En dus ontwierp Guillaume de Sensorwake, een wekker die je dus daadwerkelijk wakker maakt door middel van geuren in plaats van geluiden. Roland: ‘Human beings were not meant to wake up to iPhone alarms’. Mocht je niet van koffie houden, kun je ook gewekt worden door andere heerlijke geuren. Denk bijvoorbeeld aan chocolade of de frisse geur van de zee. Hoe het werkt? Bij de wekker kun je geurcapsules aanschaffen, waarmee je dertig alarmen kunt zetten. Zó handig.

Wij kunnen ons hier zeker in vinden. Het enige nadeel aan deze wekker? Je zult elke dag ontzettend veel zin hebben in croissants en koffie, maar deze helaas dus niet naast je bed aantreffen. Misschien maar een voorraadje aanleggen?

