Deze zeven acteurs zijn toegevoegd aan de cast van 13 Reasons Why

Na het succes van het eerste seizoen van 13 Reasons Why werd al snel duidelijk dat er een vervolg zou komen. Nu is de nieuwe cast voor dit tweede seizoen bekendgemaakt!

Volgens Variety zijn er zeven nieuwe namen aan de cast van de Netflix Original Serie toegevoegd.

De zeven nieuwe castleden zijn vooral studiegenoten van Clay, maar ook volwassen zullen hun intrede in de serie maken. Het gaat om acteurs Anne Winters, Bryce Cass, Chelsea Alden, Allison Miller, Samantha Logan, Kelli O’Hara en Ben Lawson.

Anne Winter zou je kunnen kennen van de serie Tyrant. In 13 Reasons Why zal ze de rol van Chloe op zich nemen, een knappe studente. Bryce Cass speelt de rol van Cyprus, een personage met een naar karakter. Zijn zusje Mackenzie wordt gespeeld door Chelsea Alden, die eerder rollen had in American Horror Story, Veep, en Jane the Virgin. Samantha Logan kruipt in het personage van Nina, die een geheim met zich meedraagt. De geliefde honkballcoach Rick wordt vertolkt door Ben Lawson en Kelli O’Hara en Allison Miller kruipen in de rol van advocate.

Over de serie

13 Reasons Why draait om Hannah Baker. Het meisje pleegde zelfmoord en liet dertien redenen achter waarom ze dat gedaan heeft. Ze sprak de redenen in op casettebandjes en liet deze aan alle pestkoppen na. Het tweede seizoen zal gaan over de rechtszaak die door de ouders van Hannah is aangespannen tegen de school. Ook zal er veel aandacht zijn voor Jessica en Justin.

Een exacte lanceerdatum is nog niet bekend, maar dit zal ergens middenin 2018 zijn.

Bron Netflix-Nederland | Beeld Netflix