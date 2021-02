Het kan vriezen, het kan dooien en de vrieskou kan de beestjes uitrooien. Nou, dit snijdt totaal geen hout, maar er werd altijd gezegd dat bij een strenge winter, minder beestjes in de zomer tevoorschijn komen. Is dat ook zo? Betekent dit dat we geen eikenprocessierupsen, wespen en andere enge buitenlandse insecten hebben?

Volgens Marieke Dijksman van Vogelbescherming Nederland heeft deze koude weinig tot geen invloed op het aantal wespen in de zomer. Dit zegt ze in een interview met TROUW. ‘Alle wespen, behalve de koningin sterven voordat de winter begint. Pas als het warm wordt, gaat de koningin een nieuw nest maken en gaan de kolonies groeien.’ Helaas, pindakaas: dat wordt deze zomer gewoon weer wapperen om de beestjes weg te krijgen.

Gaat ‘ie dood, de exoot?

Oké, wespen zijn nog tot daar aan toe. Maar al die exotische variaties die tegenwoordig iedere zomer z’n opmars maken? Kunnen we die dan wel vaarwel zeggen? Nou, ook daarin moet de expert ons teleurstellen. Want de meeste exoten komen uit het Zuid- of Oost-Europa en die zijn dus wel wat kou gewend. ‘Deze soorten passen zich goed aan aan het klimaat waarin ze leven en ontwikkelen methodes om met allerlei soorten weersomstandigheden om te gaan’, zegt ze in TROUW.

De eikenprocessierups popt door

Bummer. En nog een deksel op je neus: ook de eikenprocessierups kunnen we gewoon verwachten aankomende zomer. ‘De eikenprocessievlinder overwintert als ei. Het winterweer heeft waarschijnlijk vooral invloed op hoe snel de rupsen uit hun ei komen.” En dus niet op of er meer of minder van de jeukerige vriendjes te vinden zijn. Het wordt nog erger: het eitje van de rups kan zelfs overleden tijdens temperaturen van min 23 graden. Het enige wat wél vernietigend kan zijn voor deze volhouder is nachtvorst als ze hun eitje al verlaten hebben.

Kou = weinig energie = blije insecten

Het is dus een fabeltje dat er door een strenge winterperiode geen muggen, wespen of andere insecten te vinden zijn. Sterker nog; veel van die diertjes vinden zo’n winter zelfs fijn, omdat ze door de kou maar heel weinig energie hoeven te verbruiken. Na de winter zijn ze dus helemaal happy de peppy. Zij wel, onderkruipsels.

