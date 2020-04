Met uitspraken als het injecteren van bleekmiddel tegen corona denk je al gauw dat je naar een cabaret kijkt wanneer je Trump hoort praten. Dat ‘cabaretgevoelletje’ komt eveneens de kop op steken wanneer je kijkt naar twee van Trump’s grootste fans, Diamond en Silk.

Diamond en Silk heten eigenlijk Lynette ‘Diamond’ Hardaway en Rochelle ‘Silk’ Richardson. Hoewel de twee vrouwen zich zelf de ‘grootste fans van Trump’ noemen, zijn ze niet waaraan je denkt bij het stereotype aanhanger van Trump. Diamond en Silk zijn namelijk opgegroeid in een arme wijk in Amerika en behoren tot de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Tel daar het feit bij op dat Diamond en Silk vrouwen zijn en voilà, je hebt een mooie mix aan pijlers waar Donald Trump zich vrijwel niet voor inzet.

En toch zijn de vrouwen idolaat van hun Republikeinse president, die inmiddels al een verbazingwekkende drie jaar op de stoel zit. Hoe kan het dat twee Afro-Amerikaanse vrouwen, opgegroeid in een arme wijk, zo fan zijn geworden van Donald Trump?

The Viewers View

Want dat ze fan zijn staat vast. Zo hebben Diamond en Silk sinds de verkiezingscampagne in 2016 hun eigen YouTube-kanaal, toepasselijk getiteld The Viewers View. Dat kanaal is gevuld met video’s waarin ze hun tomeloze support aan de president blijven benadrukken. En af en toe halen ze daarmee het nieuws. Afgelopen week nog bijvoorbeeld, nadat zij claimden dat corona een ‘verzonnen complot is om Donald Trump te vernietigen’. Ook maakte Vice een korte documentaire over het duo, verschijnen ze regelmatig in FoxNews en zijn ze geïnterviewd door ABC, BBC en CNN.

Dus terug naar de grote vraag: hoezo zijn deze twee vrouwen ‘de grootste fans van Trump’? Daarvoor moeten we terug naar het jaar 2015. Diamond en Silk waren hun hele leven lang lid van de Democratische Partij, maar na het aftreden van Barack Obama was de maat vol. Al jaren voelden ze zich in de steek gelaten door de partij. Dus toen Trump in 2015 zijn gooi naar het presidentschap aankondigde, maakten hun hart een sprongetje. De twee waren immers al jaren fan van de vastgoedmagnaat en hadden een instant vertrouwen in hem als president. Deze man, ‘This is the guy!’, zou hun Amerika weer op orde brengen.

Trump houdt van groen

Een oneindig vertrouwen en adoratie was geboren en Diamond en Silk gingen vurig campagne voeren om hun Donald Trump president te laten worden. Hun vlogs kregen steeds meer bekijks, zelfs – zo klinkt het verhaal – Melania Trump bekeek de video’s. Zij was dan ook degene die Donald tipte op het olijke duo, waarop Trump hen uitnodigde op het podium tijdens een rally.

De bekendheid van Diamond en Silk explodeerde en ze werden bestormd door de media. Uit interviews bleek dat journalisten eigenlijk maar één vraag hadden: hoe kunnen jullie voor Trump zijn terwijl hij in de ogen van velen racistische uitspraken heeft gedaan in het verleden? Van die vraag wilden Diamond en Silk echter niets weten. ‘Trump ziet geen huidkleur. De enige kleur die hij ziet is groen (de kleur van de Amerikaanse dollar, red.) en hij wil graag dat iedereen daar zoveel mogelijk van heeft’, is het steevaste antwoord van de twee.

Fake news

Volgens hen heeft een president ‘nog nooit zóveel voor donkere mensen gedaan als Trump’. Is er dan echt niets dat Trump in hen ogen fout doet, vraagt een presentator van de BBC zich af? ‘Nou, ja dat is er wel’, aldus Diamond. ‘Dat hij niet vaker de fake-news exposet! Hij doet dat nu maar af en toe, maar hij zou iedere dag moeten aantonen hoeveel leugens de fake-news over hem verspreidt!’

Diamond en Silk zijn niet representatief

De bewondering van Diamond en Silk is dus gerust merkwaardig te noemen en leidt regelmatig tot kritiek. Ruim 94 procent van de Afro-Amerikaanse vrouwen stemden niet op Donald Trump tijdens de verkiezingen in 2016, dus representatief zijn Diamond en Silk ook niet echt.

Activiste Bree Newsome omschreef het duo in een interview met The New York Times als ‘een hedendaagse ministrel-show’, waarmee ze verwijst naar de ministrel shows uit begin negentiende eeuw waarin mensen met zwarte gezichtsschmink optraden om de spot te drijven met Afro-Amerikanen. Volgens Newsome zijn Diamond en Silk vooral bedoeld om het het eigen geweten van blanke conservatieven te sussen. Door Diamond en Silk op een podium te zetten, hebben ‘witte conservatieven een reden om niet te willen geloven dat Trump racistisch is of dat ze zelf racistisch zijn.’

Toch zal het Diamond en Silk aan hun mooie bips roesten. Ze hebben al meerdere keren een bezoek mogen brengen aan het Witte Huis en staan te springen voor een nieuwe presidentiële campagne. Zucht.

