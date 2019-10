Op je 75ste nog een headliner van een van de populairste festivals ter wereld zijn, wij vinden het knap. Die grote eer gaat naar Diana Ross, die het Engelse muziekfestival Glastonbury mag afsluiten komend jaar.

‘To all my fans across the world, this is my tribute to you. Every concert feels like a private party, I can see your eyes and feel your hearts. I’m coming to Glastonbury, with love,’ schrijft de queen of soul op Twitter.

Diana Ross op Glastonbury – een droom

Voor de Amerikaanse zangeres is het haar debuut op Glastonbury. ‘Dit is een droom die uitkomt’, laat ze weten.

Glastonbury zondag

De zangeres zal optreden op de legendarische zondagmiddag van Glastonbury, dat inmiddels is uitgegroeid tot het meest gewilde tijdstip. Hiermee volgt ze Kylie Minogue op die eerder dit jaar tijdens het zogeheten ‘legends slots’ op de Pyramid Stage stond. Ook Kylie maakte toen haar debuut op Glastonbury, 14 jaar nadat ze haar show op Glastonbury had moeten cancellen nadat borstkanker bij haar was geconstateerd.

Kylie’s optreden bleek het best bekeken Glastonbury-optreden ooit. 3,9 miljoen kijkers schakelden naar de BBC om het optreden te zien. Het vorige record was in handen van Ed Sheeran, met 3,1 miljoen kijkers in 2017.

Miley Cyrus

Ook Miley Cyrus maakte afgelopen editie grote indruk met haar optreden op de Pyramid Stage. Zij trok alles uit de kast en werd bekroond tot de nieuwe prinses van rock ’n roll. Je kunt hier alles lezen over haar debuut op Glastonbury.

Glastonbury vindt dit jaar plaats van 24 tot en met 28 juni. Het wereldberoemde festival, dat jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers trekt, viert volgend jaar zijn 50-jarig jubileum. Kaartjes waren zondag binnen iets meer dan een half uur uitverkocht.