Op Instagram heeft Kim Feenstra zich uitgelaten over de vaccinatiecampagne en de werking van het vaccin. Het model noemt het vaccin ‘bagger’ en ‘kut’. Nu heeft voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers geschrokken gereageerd op haar bericht.

In de uitzending van ‘Shownieuws’ maandag vertelt Diederik Gommers dat hij de kritiek van Kim niet begrijpt en dat hij flink geschrokken is van haar uitspraken. Het heeft wel zijn ogen geopend, verklaart hij: ‘Als zij dat denkt, denken meer mensen zo.’ Daarom stelt de voorzitter dat het belangrijk is dat de informatie en campagne over het coronavaccin beter uitgelegd wordt.

Goede klinische studies

Gommers: ‘Er staat heel duidelijk dat niemand zich ‘moet’ laten vaccineren.’ Dat Kim Feenstra op Instagram schrijft dat het vaccin onzin is en geen zekerheid biedt tegen besmetting met het virus, vindt hij een kwalijke zaak. ‘Er zijn echt hele goede klinische studies gedaan.’ Hij vervolgt: ‘Dan zie je dat in de vaccingroep maar acht mensen corona krijgen en in de controlegroep 162’, benadrukt hij. ‘Het is echt aangetoond dat het heel goed werkt.’

Uitleg werking vaccin

Eerder legde Gommers al uit hoe het vaccin precies werkt. Hij schrijft: ‘De nieuwe Covid-19 vaccins, ook wel mRNA-vaccins genoemd, bevatten een genetische code van een klein stukje van het virus (en dus niet van het hele virus). Als je die genetische code injecteert, dan maakt ons lichaam zélf een onderdeel van het virus aan, de spike-eiwitten. Hieruit kan onmogelijk een nieuw virus ontstaan, maar het lichaam gaat antistoffen maken tegen deze ‘vreemde’ eiwitten. En zo heb je dus afweer tegen het Covid-19 virus als dat je lichaam binnendringt.’

Gevaccineerd

Inmiddels heeft Gommers zelf het vaccin al toegediend gekregen, zo liet hij eerder weten met een foto op Instagram. ‘We zijn begonnen! Vandaag heb ik het het vaccin gekregen. Wat voelde het goed, letterlijk en figuurlijk. Het begin van het einde van deze zware tijd is begonnen!’, aldus de IC-voorzitter.

View this post on Instagram A post shared by Diederik Gommers (@diederikgommers)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Lindanieuws, Libelle. Beeld: Brunopress