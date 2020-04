Opschonen maar: digitaal opruimen doe je het beste op deze manier

Grote kans dat je heel je huis al hebt ge-Marie Kondo’t. Want ja, wat moet je anders in deze tijd? Je kledingkast bestaat ondertussen uit alleen maar essentiële items, je hebt de 5-secondenregel aangehouden voor de rest van je woning, dus wat nu nog? Tijd om aan het digitaal opruimen te beginnen.

Dus pak je telefoon en laptop er maar bij, want deze items zijn de volgende die toe zijn aan een flinke clean-out sessie. Ja, we horen je al zuchten. Want hoeveel foto’s staan er wel niet op je mobiel die eigenlijk weg kunnen?

Digitaal opruimen

En dan hebben we het nog niet eens gehad over screenshots, ongebruikte apps en ga zo maar door. Marie Kondo zou Marie Kondo niet zijn als ze ook hier een doelgerichte aanpak voor had verzonnen. Deze keer deed ze dat niet alleen: ze riep de hulp in van de Amerikaanse organisatiepsycholoog Scott Sonenshein. Samen schreven ze een boek waardoor jij jouw digitale leven weer op orde krijgt.

Joy, joy en nog eens joy

Deze vraag kun je waarschijnlijk níet meer horen, maar ook hierbij moet je je achter de oren krabben: ‘Does it spark joy?‘ Oftewel, moet je echt 100 foto’s van je hond bewaren of is een selectie ook genoeg. Sonenshein voegt daar nog wat vragen aan toe. De eerste is, heb je het op dit moment nodig voor werk of school? Daarnaast moet je nagaan of het kan bijdragen aan een mooiere toekomst. Is het nee, nee en nog eens nee? Dan weet je wat je te doen staat.

Van digitaal naar fysiek

Hoe geconcentreerd ben je als je hele bureau vol rommel, prulletjes en andere zooi ligt? Niet echt, lijkt ons. Voor je digitale desktop geldt dat niet anders. Behandel je bureaublad op je laptop dan ook alsof het je fysieke werkplek is. Bedenk wat je meteen bij de hand wil hebben en wat beter naar een ander mapje kan gaan. Hee, had ik echt die vulkaan als achtergrond? Voor je telefoon geldt ongeveer hetzelfde. Verwijder eerst apps die je nooit aanraakt en ga pas aan het eind aan de slag met foto’s. Ook hier kun je prima weer de 5-secondenregel toepassen: kun je in vijf tellen bedenken wat voor waarde de foto heeft? Zo niet, weg ermee.

Lijst ‘m in

Als het goed is heb je na dit klusje heel wat ruimte over op je telefoon én alleen nog maar foto’s waar je echt iets mee wil. Zet deze belangrijke kiekjes dan ook voor de zekerheid op een harde schijf. Mocht je telefoon het loodje leggen, dan ben je niet alles kwijt. En waarom niet meteen wat sentimentele exemplaren uitkiezen om in te lijsten of in een album te plakken? Zo heb je behalve een digitale, ook nog een tastbare herinnering. Wel zo leuk voor later.

