Het geflopte Fyre Festival lijkt toe te slaan als een wereldwijde epidemie. Na Fyre Festival zelf op de Bahama’s in 2017 en Vestiville in het Belgische Lommel afgelopen zomer, is het Verenigd Koninkrijk het volgende slachtoffer geworden van een festiflop. Dit keer luistert de boosdoener naar de naam Dîner en Blanc (spreek uit op z’n Frans).

In tegenstelling tot Fyre Festival en Vestiville gaat het bij Dîner en Blanc niet om de eerste editie van een gloednieuw festival. Neen, ben je mal. Dîner en Blanc, dat letterlijk betekent ‘diner in het wit’, is de Sensation White onder de etentjes.

Dîner en Blanc

Dat zit zo: Dîner en Blanc is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd evenement, maar vond zijn oorsprong in Parijs. Daar nodigde een Parijzenaar in 1986 wat vrienden uit om te picknicken. Dresscode: wit, net zoals gebruikelijk was bij zijn familie op Tahiti. De reden van het feest? Gewoon zomaar, om de zomer te vieren.

De gastheer besloot er een jaarlijks samenzijn van te maken met vrienden en vrienden van vrienden. Sindsdien nemen er ieder jaar méér mensen deel aan de etentjes op bijzondere locaties zoals op de Avenue des Champs-Élysées of onder de Eiffeltoren. Want de locatie, dat is een heel ding. Pas op de dag van het diner wordt bekendgemaakt waar het diner plaatsvindt. In de regel vindt het diner plaats op een iconische plek in de stad, in een zogezegd pop-uprestaurant.

Dîner en Blanc in Nederland

Ook Nederland heeft haar eigen dependance en Dîner en Blanc-society. De editie van afgelopen zomer vond plaats op de Sophialaan in Den Haag.

Festiflop

Maar terug naar het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt de meest recente editie (afgelopen vrijdag) van het prestigieuze etentje vergeleken met Fyre Festival. Ten eerste omdat de chique picknick uitliep op een deceptie. En ten tweede omdat de bezoekers hun beklag deden op social media. ‘Last night was the most underwhelming, over-priced and disorganised event I have ever been to… This was our very own Fyre Festival,’ post Amy Parry op de Facebook-pagina van het evenement.

En meer reacties stroomden binnen. ‘Ik heb drie en een half uur buiten staan wachten. En ik heb 25 pond voor vervoer betaald, maar uiteindelijk ben ik met de lokale bus naar de locatie gegaan. We moesten langer dan een uur wachten op onze picknickmand, die ook nog eens niet voldeed aan de producten van de beschrijving. De tafels waren op elkaar geramd en we hebben continu moeten opstaan voor mensen die langs wilden. Ook was het niet op een mooie locatie, maar in een lokaal parkje. Absoluut niet de ervaring die ik online voorbij zie komen.’

You need to investigate the organisers. It was an utter shambles and extremely damaging for the Diner en Blanc brand in the London and around the world. How did Wanda Nation get the rights to the official event?! — Kara Š (@KSegedin) October 19, 2019

Reactie

Dîner en Blanc, dat al 33 jaar bestaat, heeft als doel om de ‘glamour van de Franse high society’ opnieuw te creëren. Om die reden houdt de organisatie de exclusieve locatie tot het laatste moment een geheim. Volgens een woordvoerder van de Britse dependance lag het dan ook niet aan de organisatie, maar aan de cateraar. ‘Het was niet ideaal voor gasten om zolang te moeten wachten voor het betreden van de locatie. Ook hadden ze niet zo lang hoeven wachten op het eten. Onze excuses voor dat deel van de avond.’

#DinerEnBlanc, it’s been interesting. Not sure I’ll come back to the next London one pic.twitter.com/B1aKmXpX5D — Montse (@tjmontse) October 18, 2019

Massive let down at #DinerEnBlanc. Been standing in the cold for ages. Almost 3 hours since the meeting time and still not started pic.twitter.com/6LAfCKvJk4 — Montse (@tjmontse) October 18, 2019

