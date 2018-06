Dior komt met betaalbare make-uplijn

Het ziet er werkelijk prachtig uit, alleen is het pittige prijskaartje iets minder. Een oogschaduw, mascara of lipstick van de make-uplijn van Dior is dan ook vaak iets waar je aardig wat voor neer moet leggen. Althans, tot voor kort…

De make-uplijn krijgt er namelijk een zusje bij: Dior Backstage. Hier geen oogschaduwpaletten voor prijzen waar je bang van wordt, maar prijskaartjes waar je niet gelijk je creditcard voor hoeft neer te leggen. Uiteraard zijn de prijzen niet te vergelijken met budgetmerken als Catrice of Essence, want het is en blijft natuurlijk gewoon een product van Dior.

Voor ieder wat wils

Wel is het zeker de moeite waard om de collectie eens te bekijken, want naast maar liefst veertig tinten foundation, bevat de collectie onder andere een contour palette, glow face palette en, dit mag natuurlijk niet ontbreken, een eyebrow kit. Kortom: voor ieder wat wils en een stukje betaalbaarder dan de make-up die we van Dior kennen. En daar worden we héél erg blij van!

