Wauw: Dior pimpt winkelgevel in Parijs met feministische posters

De iconische winkel van Dior aan de Parijse Avenue Montaigne heeft een bijzondere make-over ondergaan. De gevel van de boetiek is sinds kort behangen met een doek met feministische protestposters.

De Dior-boetiek kleurt zwart, wit, blauw, rood en geel. Haar nieuwe uiterlijk is ter ere van de nieuwe herfst-/wintercollectie die nu in de winkel ligt.

De feministische posters zijn afkomstig van de protesten van mei 1968. Hierop staan uitspraken als Women empowerment, youthquake en C’ est non, non, non et non. Dior liet zich voor de campagne inspireren door de film Une femme est une femme (ook wel bekend als A woman is a woman) van Jean-Luc Godard. Op de catwalkshow afgelopen winter werd dezelfde boodschap uitgedragen.

Bron: HLN