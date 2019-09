Dirty John seizoen 2: alles wat je wilt weten over ‘de smerigste scheiding’ ooit

Na het bloedstollende YOU was daar eind vorig jaar die andere serie over een angstaanjagende stalker: Dirty John. Die serie vertelde het waargebeurde verhaal van Debra Newell en haar stalker John Meehan, die – pas op, spoiler – zijn gestalk met de dood moest bekopen. Onlangs werd bekend dat de serie een tweede seizoen krijgt, met een geheel nieuwe cast en bijzondere verhaallijn: de smerigste scheiding uit de Amerikaanse geschiedenis.

Eerst nog even over het eerste seizoen, hoe zat het ook alweer? De welgestelde Debra komt via een datingsite in aanraking met John Meehan. Ze is meteen tot over haar oren verliefd op de beste man. De wolf in schaapskleren is namelijk niet alleen een razendknappe anesthesist – tenminste, dat laat hij haar geloven –, maar ook alles waar ze ooit van droomde. Haar dochters vertrouwen ‘dirty John’ al vanaf de eerste minuut voor geen meter en gaan op onderzoek uit. John blijkt heel zijn leven al een meesterlijke leugenaar, maar zodra ze hier achterkomen, laat John Debra niet meer los.

Het eerste seizoen eindigde met een gevaarlijke strijd tussen dochter Terra en John himself. Meehan overleeft dit niet en daarmee kwam het eerste seizoen tot haar eind. Niet veel later verscheen op de documentaire Dirty John: the dirty truth op Netflix, waarin de echte Debra en haar dochters aan het woord komen.

Dirty John seizoen twee

Maar vergeet John en Debra, het is tijd voor het tweede seizoen van de serie. Toepasselijk omgedoopt tot Dirty John: the Betty Broderick story. Deze verhaallijn gaat namelijk over Betty Broderick, die haar ex-man Dan Broderick en diens nieuwe vrouw Linda vermoordde.

De scheiding van Betty en Dan, enkele maanden voor de moord, is een van de beroemdste scheidingszaken van Amerika en door Oprah uitgeroepen tot ‘de smerigste scheiding’ ooit. Want Broderick vs. Broderick, zoals de zaak werd genoemd, was wat je kunt noemen een vechtscheiding van het meest ordinaire niveau.

Wat is er aan de hand?

In 1969 stappen Betty en Dan in het huwelijksbootje. Ze krijgen vijf kinderen: Kim, Lee, Daniel, Rhett en een zoontje dat twee dagen na de geboorte overlijdt. Na de geboorte van Kim behaalde vader Dan een diploma aan Cornwell University en besluit hij door te gaan met studeren. Hij schrijft zich in aan Harvard Law School (een belangrijk detail, komen we zo op terug).

In oktober 1983 krijgt Betty vermoedens dat Dan vreemdgaat. Dan ontkent en noemt zijn vrouw ‘gestoord.’ Een kleine twee jaar later pakt Dan zijn spullen en verlaat hij Betty. Dan koopt een huis, neemt de zorg van de kinderen over en bekent niet veel later dat hij inderdaad – sinds januari 1983 – een verhouding met Linda heeft. De vermoedens van Betty waren dus al die tijd terecht en een vechtscheiding volgt.

Een van de redenen dat de scheiding uitloopt op een jarenlange rechtszaak is omdat Betty al die jaren de kostwinner van het gezin was, zodat haar man kon studeren – en een glansrijke carrière tegemoet kon gaan.

Afijn, in 1989 wordt de scheiding eindelijk afgerond en op 22 april van dat jaar stapt Dan opnieuw in het huwelijksbootje, dit keer met Linda. Tegen die tijd was Betty het spoor al flink bijster: Betty stalkte Dan, molesteerde zijn huis en reed met Linda’s auto hun huis binnen (terwijl de kinderen binnenzaten). Om even kort door de bocht te gaan: ze deed een dirty johnnetje.

Op 5 november 1989 escaleert de boel: Betty steelt Dan’s huissleutel van een van haar dochters en gaat met een geladen pistool het huis binnen. Ze vermoordt Dan en Linda.

Sinds haar bekentenis in 1989 – Betty heeft beide moorden nooit ontkend – zit Betty in de gevangenis. Haar verzoek tot vroegtijdige vrijlating werd in 2017 afgekeurd.

Broderick vs. Broderick

De beroemde rechtszaak is al meerdere malen verfilmd, zoals in Law & Order en Deadly Women ‘Till Death Do Us Part’. En binnenkort dus ook te zien op Netflix. Wanneer – we vermoeden eind dit jaar – precies is nog niet bekend, maar gezien de sensationele verhaallijn kijken wij er nu al naar uit. We houden je op de hoogte!

