Disney brengt haar fanny pack uit de jaren 90 terug

Herinner jij je nog dat je als kind met je ouders naar Disneyland ging en dat je ouders lekker praktisch door het pretpark liepen met ieder hun eigen fanny pack? Nou, pap en mams mogen elkaar een high five geven want ook Disney erkent de herrijzing van de fanny pack. Zij brengen hun 90s accessoire terug op de markt!

Het fietsbroekje, de snelle planga, de fanny pack, het moge duidelijk zijn dat de mode uit de jaren 90 weer helemaal terug is. De grootste mode statements van nu waren ook de ultieme trends van 10 jaar geleden. Neem nou de fanny pack, bijna elk gerenommeerd modemerk heeft haar eigen versie op het moment in de collectie zitten.

En nu doet ook Disney mee. Echter houdt het pretmerk zich vast aan de klassieke stijl van de jaren 90 en voorzien zij hun fanny pack van een klassieke vintage look. Dus pak je mom jeans, strik je dad sneakers en zet die kleine zonnebril op, want we gaan naar Disneyland!

