Disney introduceert eerste lhbti-personage, gespeeld door Lena Waithe

Disney en Pixar introduceren voor het eerst een lhbti-personage in een animatiefilm. De lesbische eenogige politieagent Specter heeft één scene in Onward, actrice Lena Waithe spreekt haar stem in.

‘Het is een moderne fantasiewereld en daarin willen we ook een representatie zijn van de moderne samenleving’, zegt regisseur Dan Scanlon over het nieuwe personage. Kori Rae, de producer van Onward, zegt dat het karakter ‘paste bij de scène’.

Fantasiewereld

Onward speelt zich af in een fantasiewereld. De film vertelt het verhaal van twee jonge elvenbroers. Samen beginnen ze aan een bijzondere en avontuurlijke zoektocht om te ontdekken of er ergens in de wereld nog magie te vinden is. Vanaf 6 maart is Onward te zien in de bioscoop, met stemmen die zijn ingesproken door onder anderen Tom Holland, Chris Pratt en Julia Louis-Dreyfus.

Bron: NU.nl | Beeld: BrunoPress