Disney+ komt met een spin-off van Aladdin

Disney is bezig met een spin-off van de liveactionfilm Aladdin. Het nieuwe verhaal verschijnt op streamingplatform Disney+, meldt The Hollywood Reporter.

De spin-off richt zich op één van de personages: Prins Anders, gespeeld door acteur Billy Magnussen. Dit is de prins van het fictieve land Skanland, die probeerde te trouwen met prinses Jasmie. Magnussen zal zijn rol ook vertolken in de nieuwe serie. Het gaat niet om een direct vervolg op Aladdin, waar Disney ook mee bezig zou zijn. Wanneer het verhaal van prins Anders te zien is, is nog niet bekend.

Kritiek

Veel fans hebben op Twitter laten weten dat ze niet blij zijn dat het personage prins Anders een vervolgserie krijgt. De prins verschijnt maar in een paar scènes van Aladdin. Bovendien is hij een van de weinige witte personages in de film. Boze fans linken de keuze voor prins Anders dan ook aan het feit dat niet-witte acteurs nog altijd moeilijker aan werk komen in Hollywood.

So… uh… just after the news the actor who played Aladdin can’t get work, Disney announces a spin-off about the token white guy in one scene! https://t.co/2cs4U0LdLy — Reuben Baron (@AndalusianDoge) December 6, 2019

Ook zijn fans vooral boos, omdat Mena Massoud, de Canadees-Egyptische acteur die Aladdin speelde, juist helemaal niet aan audities kan komen. Hij kwam eerder deze week in het nieuws omdat hij vertelde dat hij ondanks het succes van Aladdin nog helemaal geen nieuwe rollen heeft kunnen vinden. Fans vinden de keuze van Prins Anders voor de spin-off dan ook erg oneerlijk.

so basically the actual ALADDIN isn’t getting any roles in films and auditions and has talked about the struggles through interviews but the white guy in aladdin who talked like 4 times is getting a whole ass spinoff on disney+,, no thanks https://t.co/8C0ZAFF3r0 — nidhi (@softestnaomi) December 6, 2019

Mena Massoud: “I starred in the live-action version of ALADDIN, which made over a billion dollars at the box-office, and I can’t even get callbacks for auditions. Do you have any idea how frustrating that is?” Disney: https://t.co/tFoXAO8MQC — hellresidentNY (@hellresidentNY) December 6, 2019

De liveactionfilm, met onder anderen Will Smith en Marwan Kenzari, ging in mei in première en heeft sindsdien wereldwijd 1 miljard dollar opgebracht. Hij werd gebaseerd op de gelijknamige Disney-klassieker uit 1994.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: iStock