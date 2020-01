Disney komt met live action-remake van Bambi

Disney gaat opnieuw een van de klassieke films omtoveren tot live action-remake. Dit keer is animatiefilm Bambi uit 1942 aan de beurt.

Onder andere scriptschrijver Geneva Robertson-Dworet van de film Captain Marvel zal het script verzorgen, meldt Variety.

Bambi

Bambi is een van de populairste tekenfilms van Disney. De oorspronkelijke animatiefilm was gebaseerd op het boek Bambi: Een leven in het woud. De Oostenrijkse auteur Felix Salten bracht in 1923 het verhaal uit over het hertje dat gescheiden wordt van zijn moeder. De film ontving drie Oscarnominaties voor beste lied, beste filmscore en beste geluid.

Animatiefilms in nieuw jasje

Sinds 2010 heeft Disney meerdere van zijn eigen animatiefilms in een nieuw jasje gestoken, te beginnen met Alice in Wonderland. Ook The Jungle Book, The Lion King, Aladdin en Beauty and the Beast zijn al vernieuwd en zorgden voor volle bioscoopzalen. Wereldwijd leverde dit de filmstudio ongeveer 8 miljard euro op.

Wanneer de nieuwe Bambi verschijnt is nog niet bekend.

Bron: NU.nl | Beeld: BrunoPress