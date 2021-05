Disney-ontwerper reageert op Sneeuwwitje ophef: ‘Fantastisch werk’

Mocht je ‘m gemist hebben: vorige week ontstond er ophef over de attractie van het sprookje Sneeuwwitje. Het gaat om de kus die de prins geeft aan de slapende Sneeuwwitje. De tester van de attractie vindt zo’n kus niet meer van deze tijd, omdat kinderen zo wordt geleerd dat het oké is om anderen te zoenen als ze er zelf geen toestemming voor geven.

Socials gingen lós en de journalist kon niet echt op veel bijval rekenen. En ook Disney-ontwerper Jim Shull, die al ruim dertig jaar attracties neerzet op Disney-parken, heeft gereageerd en neemt het op voor de ontwerpers van de darkride-attractie in Disneyland Anaheim.

‘Door de jaren heen kunnen culterele verschillen zich voordoen, maar we moeten wel erkennen dat de attractie accuraat is wat betreft het verhaal waar de film op gebaseerd is. Mensen mogen het verhaal natuurlijk niet leuk vinden, maar het ontwerpteam heeft het fantastisch gedaan!’

Allowing for the fact that cultural changes occur over decades it must be acknowledged that in the context of the tale on which the film is based that the ride is accurate. People are of course allowed to dislike the story but the Imagineering team did a spectacular job! #Disney pic.twitter.com/3aXFkNvHv4

— Jim Shull (@JimShull) May 5, 2021