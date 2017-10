Disneyfans opgelet: er komt een Disney pop-up restaurant

Laatst kon je op VIVA.nl al alles lezen over de te leuke modecollectie van Disney, nu hebben we wéér leuk nieuws voor Disney-fans. Er komt een Disney restaurant.

Belle en het Beest

Vond jij Lumière en Barstje uit Belle en het Beest ook zo ontzettend schattig en mooi? Verwacht bij het Disney restaurant niets minder dan dat. Het pop-up restaurant, dat tijdelijk verblijft in het Londense Vault Theater, is geheel in Belle en het Beest-sferen ingericht. Denk dus mooi gedekte tafels met luxe kandelaren, sfeervolle lichtjes en servies vol tierelantijntjes.

Belle and the Feast

Het pop-up restaurant is te bezoeken tot 14 januari en heet – heel toepasselijk – Beauty and the Feast. Een etentje hier is dan ook een echt feestje, want tijdens het heerlijke diner kun je genieten van film- en dansvoorstellingen. Mocht de after dinner dip niet te hard toeslaan, kun je na het toetje zelf ook een dansje wagen op de dansvloer. Tickets voor Beauty and the Beast kosten rond de €50,00. Met wie wil jij hier naar toe?

