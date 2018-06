Disney World introduceert Instagrammable cocktails (mét alcohol!)

Het regent vandaag alcoholische dranken in pretparken. Werd eerder op de dag al bekend dat de Efteling een heuse Corona-bar opent naast de wildwaterbaan Piraña, nu kondigt ook Disney World een tropische drankmenu aan.

Alcoholische dranken in pretparken? Er was een tijd dat het schenken van alcohol in pretparken ten strengste verboden was. Dat lijkt nu voorgoed verleden tijd. Disney World gaat namelijk graag met de tijd mee en introduceert daarom zomerse cocktails in een Instagram worthy jasje. Want ja, een dagje pretpark moet voor de ouders ook leuk zijn.

De cocktails komen in verschillende kleuren en maten. Zo is er bijvoorbeeld oranje Adventurer’s Spirit: een ijskoude cocktail met tequila, grenadine en sinaasappelsap. Ben je meer van het roze of blauw? Dan kun je kiezen voor de Forget Me Not-cocktail met kokosrum, Blue Curacao en piña colada. Tot slot is er nog de prachtige donkerrode The Number 1 Fan met bosbessen, wodka, limoensap en aardbeisiroop. Zijn de Disney-pretparken hiermee de allerleukste plekken op aarde? Wij denken van wel.

