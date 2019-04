Disneyfans spring maar op je vliegend tapijt: dít zijn de nieuwe beelden van Aladdin

Vind jij het net als wij héérlijk dat Disney z’n oude klassiekers in een nieuw jasje steekt? Dan hebben we heel goed nieuws want er zijn weer nieuwe beelden vrijgegeven van de Aladdin remake.

In de gloednieuwe trailer is te zien hoe Aladdin en prinses Jasmine rondvliegen op het vliegend tapijt en elkaar bíjna zoenen. Ook de soundtrack A Whole New World is weer te horen en die brengt ons nóg meer in de stemming. En oh, de blauwe Will Smith als Genie ontbreekt natuurlijk ook niet.

Marwan als Jafar

In februari werd de eerste trailer van Aladdin naar buiten gebracht, waarin ‘onze eigen’ Marwan Kenzari voor het eerst te zien was als Jafar. In de zomer van 2017 werd al bekend dat de acteur in de huid zou kruipen van de slechterik. Het is daarentegen zeker niet de eerste Hollywoodrol voor de 36-jarige. Marwan was de afgelopen jaren te zien in onder meer The Mummy en Murder On The Orient Express.

Wanneer, wanneer, wanneer?

Aan het einde van de video is te zien dat de live-action remake van Aladdin op 24 mei op het witte doek verschijnt. Tot die tijd doen we het dus maar met de heerlijke titelsong en de beelden so far. Wij kunnen in elk geval niet wachten!

Bron: Flair | Beeld: Still