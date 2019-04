Boeken maar: je bent vanaf nu binnen 3 uur in Disneyland Parijs

Disneyland Parijs is de plek waar je echt weer even kind kunt zijn. Maar door de afstand, bezoek je het park veel minder vaak dan je zou willen. Gelukkig ben je dankzij de Thalys vanaf nu al binnen drie uur in de magische wereld.

Ja, je leest het goed. In slechts drie uur tijd ben je met de trein al in Disneyland. De plek van Doornroosje, Sneeuwwitje, Assepoester en nog veel meer van je (vroegere) helden. Oké, het entreebewijs is nog steeds even sparen (waarom zo duur Disney?), maar de weg ernaartoe hoeft in ieder geval niet meer de hoofdprijs te kosten. En je knippert één keer met je ogen en je bent er al. Wat wil je nog meer?

Disney waar

Het ligt natuurlijk wel aan de plek waar je opstapt hoe snel je er precies bent. Vanaf Amsterdam? Drie uur en veertig minuten. Ach, die paar minuten kunnen er ook wel bij dan toch. Voor slechts 35 euro reis je al af naar de plek van je dromen. Het is bijna te mooi om waar te zijn, maar deze keer is het écht geen sprookje. Bibbidi-bobbidi-boo!

Bron: Beautify | Beeld: ANP