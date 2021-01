Dit betekent deze kantoortaal echt (‘supergoed in agile werken’ – wat?)

We werken dan wel massaal thuis, ook tijdens de videocalls, in e-mails en tijdens een-op-een-gesprekken met collega’s is de kantoortaal niet te vermijden. Ik had van de week een gesprek met een vriendin, die het had over een nieuwe collega die zichzelf voorstelde als: ‘kanjer in omdenken en vooral ook goed in agile werken en met scrum’. De watte?

Het zijn termen die we allemaal weleens voorbij hebben horen komen, maar waarvan we niet weten wat ze betekenen. Typisch gevalletje: de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Dus, voor eens en altijd: dit betekent het kantoorjargon echt – en ook waarom we er gewoon mee moeten stoppen.

Agile werken

Nou, meteen maar even de eerste ‘aftikken’ – ook zo’n kantoorwoord. Agile werken. Agile betekent zoiets als ‘wendbaar, flexibel, lenig’. Organisaties die zeggen dat ze aan ‘agile werken’ doen bedoelen dus vaak dat ze snel reageren op veranderingen en effectief werken. Volgens mij wat iedere organisatie wil en predikt te doen, maar hé, het telt niet als het niet agile werken heet.

Scrum

Oké, ik wist dat Scrum een manier van werken was, maar wat dat dan precies inhoudt? Het komt erop neer dat een team door middel van korte sprints een product oplevert. Eigenlijk is Scrum dus het systeem rondom agile werken. Man, man, man – zou Rob Geus zeggen.

Bilaatje

Een bilaatje is een bilateraal overleg. Dus: een gesprek met je leidinggevende of een collega. Geen idee waarom dat ineens een bila is gaan heten en ik persoonlijk vind ook dat we dat woord gewoon zo snel mogelijk kunnen schrappen uit ons vocabulaire.

Ergens een klap op geven

Ik weet nog goed wanneer de eerste keer was dat ik iemand dit hoorde zeggen. Het was namelijk mijn vader, die een nieuwe managementrol had gekregen en ineens met dit soort termen thuiskwam. ‘We parkeren ‘m even en dan geven we er volgende week een klap op’. ’t Is toch verdorie geen voertuig? Het gaat over een mening, een oplossing of een probleem. Ergens een klap op geven betekent dus eigenlijk niets anders dan: ja of nee zeggen.

Lean

Lean ken ik zelf vooral vanuit de #fitgirls wereld, maar is tegenwoordig ook helemaal geïntegreerd in kantoorland. Het is een manier van leidinggeven die erop gericht is om zo goed mogelijk werk te leven voor de klant en zo min mogelijk energie te verspillen. Dat worden dus wat minder bilaatjes.

Preso

Is eigenlijk een presentatie, maar het klinkt hipper wanneer je een preso houdt. Succes niet per se gegarandeerd, overigens.

EOB

Een afkorting die je om een uur of vijf in e-mails kunt verwachten: end of business day. Een gewoon ‘ik ga naar huis, fijne avond’, zit er dus ook al niet meer in tegenwoordig.

Hoogover

Betekent ongeveer zoiets als: de situatie met een helikopterview bekijken, in grote lijnen; niet op de details in gaan. Ik snap niet waarom we dan niet voor ‘in grote lijnen’ gaan, maar hé, wie ben ik.

Challengen

Uitdagen. Gewoon, uitdagen. Minder letters ook nog, hè?

Aftikken

Als een baas tegen je zegt: ‘heb je alle dingen van je to-do lijst kunnen aftikken?’, zou ik eigenlijk adviseren om zo snel mogelijk weg te rennen. Het woord betekent zoveel als: afgekregen. ’t Is toch verdorie geen gymzaal in groep 2, met je aftikken.

In je kracht staan

We sluiten dit rijtje af met een knaller: in je kracht staan. Uit betrouwbare bronnen heb ik zelfs vernomen dat er bedrijven zijn die groepjes oprichten die IJK heten. Drie keer raden waar dat voor staat. In je kracht staan betekent: dingen doen die bij je passen, waar je goed in bent en waar je in gelooft. Nouja, daar geloof ik dan weer helemaal in – maar als je me ooit hoort uitkramen dat ik ‘in m’n kracht sta’, is er onderweg iets mis gegaan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief