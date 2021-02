Ze doen soms zulke schattige dingen, die trouwe viervoeters van ons. Hun koppie op je been als je de aait, een lik over je hand als je stopt met aaien en een pootje op je been, gewoon uit het niets. Maar wist je dat er achter die laatste een reden achter zit? Rebecca Forrest van The Dog Clinic legt uit waarom een hond z’n pootje bij je neerlegt.

Liefde

We voelen het eigenlijk wel, maar als een hond z’n pootje op je been legt, kan dat dus echt betekenen: ik hou van je. Schattig! Hoe weten we dat? Studies hebben aangetoond dat het ‘knuffelhormoon’ oxytocine niet alleen wordt aangemaakt bij ons als we de hond aaien, maar andersom ook. Dit is dus zijn manier van affectie tonen. #cute.

Eten

Overigens blijven het dieren en bij dieren draait het leven om één heel belangrijk ding: eten. Een pootje op je been kan ook betekenen dat ze gewoon willen eten. Je kunt dan natuurlijk even op de klok kijken of het al tijd is voor z’n diner, maar geef niet altijd eten als ze dit doen. Voorkomen dat het een schooihond wordt, is beter dan genezen.

Aandacht

Ben je heel druk bezig en legt je trouwe viervoeter ineens z’n pootje op je been? Grote kans dat ‘ie even aandacht wil. ‘Hallo, ik ben er ook nog!’, lijkt ‘ie te roepen. En eigenlijk is dat helemaal oké, zo laat Rebecca weten in het artikel op Dog Clinic. ‘Als verantwoordelijke hondeneigenaren moeten we tegemoetkomen aan de behoeften van onze hond. Waarschijnlijk is dit gedrag beantwoord in het verleden, misschien door spelen met de hond, maar misschien ook door oogcontact of lachen.’

Onzeker

Minder leuk nieuws: het kan ook betekenen dat je hond zich gestrest voelt. Check daarbij altijd de rest van de lichaamstaal van de hond. Trilt ‘ie met z’n lip, is ‘ie aan het gapen, heeft ‘ie z’n oren naar achter? Dan kan het gaan om onzekerheid. Vervelend dat ‘ie zich zo voelt, maar probeer niet teveel aandacht hier aan te geven. Je wilt de hond niet het gevoel geven dat er echt iets is om zich zorgen over te maken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Dog Clinic, Getty Images