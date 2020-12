De eerste lockdown in maart was nieuw, we wisten niet wat ons te wachten stond. Waar de een een cursus Spaans volgde en dagelijks een online sportlesje volgde, deed de ander nét iets minder (beter gezegd; vrijwel niets). De redactie behoort eigenlijk vooral tot die laatste categorie. Maar, een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen; en wij dus ook niet. Dít gaan wij deze lockdown anders doen.

Alcoholgebruik

Dat er tijdens de eerste lockdown meer gedronken werd, bleek wel uit de landelijke cijfers. Niet gek ook, het was zomer en buiten in de zon pak je toch al snel een lekker glaasje erbij. Dat willen we anders doen. Unaniem, eigenlijk door iedereen op de redactie beaamt. Reacties: ‘Minder wijn drinken’, ‘Niet iedere dag alcohol drinken’, ‘Niet doordeweeks wijn drinken’, ‘Het hoeft niet iedere dag’, maar de reactie op die laatste: ‘het mag wel.’ – Je merkt, we zijn lekker consequent.

Snaaien, pyjama uit en ritme houden

Tessa, redactiemanager online:

‘Niet teveel lekkers in huis halen. Anders ben ik de hele dag aan het snaaien.’

‘Make-up opdoen ’s ochtends. Zo voel je je een beetje wakker.’

Lisa, redacteur online:

‘Iedere dag even naar buiten om te wandelen. En besef: uiteindelijk ben je veerkrachtiger dan je denkt. We weten ons wel weer aan te passen aan de nieuwe maatregelen.’

Carolien, redacteur online:

‘Vaker aankleden in plaats van de hele dag in m’n pyjama hangen.’

Macy, stagiaire online:

‘Wat meer tutten en aankleden. Maar dat ligt vooral aan de feestdagen, verder gewoon lekker in m’n joggie.’

Emma, redacteur online:

‘Een ritme aanhouden, zoals je zou doen als wanneer je op kantoor werkt: opstaan, gordijnen open, aankleden, tandenpoetsen en lunchen zonder scherm.’

Selien, redacteur online:

‘Minder nieuws checken en pushmeldingen uitzetten. Als je ergens nerveus van wordt…’

Wat je ook doet, het is goed

Ga jij dingen anders doen? Of eigenlijk gewoon helemaal niet? Wat het ook is; zorg goed voor jezelf en je naasten. En zie je erg tegen deze periode op? Wellicht kan dit artikel met tips van een psycholoog om de lockdown door te komen je een beetje helpen.

