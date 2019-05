Dít Game of Thrones personage ben jij volgens je sterrenbeeld

Ben jij die-hard team Dany? Of zie je liever Cersei op de troon zitten? Ontdek hier met welk personage je écht het meeste gemeen hebt volgens jouw sterrenbeeld.

Waterman

20 januari tot en met 18 februari

Als je sterrenbeeld Waterman is, dan sluit je het hardste aan bij Lord Varys en Ygritte. Net zoals Varys ben je een hartelijk persoon. Hij zorgt ervoor dat anderen zich meteen comfortabel voelen en hij iedereen te vriend houdt. Daar heeft hij natuurlijk ook een goede reden voor, want voor Varys is informatie het sterkste wapen. Varys kan echter ook heel sneaky zijn, kijk maar hoe vaak hij gewisseld is van kamp. Uiteindelijk bedoelt hij het wel steeds goed. Denk maar aan seizoen één, waar Ned Stark vroeg wie Varys nu eigenlijk écht diende en hij antwoordde: ‘The realm, my lord. Someone must.’

Ook heb je wat van Ygritte weg, Waterman. Ygritte is wild, een beetje ontembaar, maar vooral heel speels. De combinatie van ruw en opgewekt maakt haar net zo intrigerend. Enneuuh, ze sliep met Jon. Reden genoeg om haar te willen zijn, toch?

Vissen

19 februari tot en met 20 maart

Het sterrenbeeld Vissen is een mix van Bran Stark, Jaqen H’ghar en Tommen Baratheon. Een vreemde combinatie lijkt je? Helemaal niet.

Net zoals Bran Stark kun je heel goed mensen inschatten en weet je vaak wat ze denken. Ook een pluspunt: wanneer er gevochten wordt, kun jij gewoon lekker in je stoel blijven zitten en slim wezen.

Ook Jaqen H’ghar past perfect bij jouw geboortemoment. Net zoals Vissen kan hij zich perfect inleven in situaties van andere mensen (en zelfs hun gezichten aantrekken). Door die inleving krijg je het soms zelf moeilijk als vrienden of kennissen in een zware situatie zitten.

Daarnaast ben je ook een klein beetje Tommen, te lief om echt een grote leider te zijn. Je luistert al snel naar een invloedrijke stem, maar zou geen vlieg kwaad doen. En je hebt natuurlijk alles over voor die zeemzoete kusjes van Margaery.

Ram

21 maart tot en met 19 april

Als Ram ben je niemand minder dan the one and only Khaleesi aka Daenerys Targaryan. Net zoals de Khaleesi ben je fierce, niet op je mondje gevallen en weet je wat je wil. Dany is steeds klaar om het gevecht aan te gaan en kan het niet aanzien wanneer er mensen met onrecht behandeld worden. Daarnaast ben je ook gewoon The Mother of Dragons, pretty cool hè.

Maar jouw sterke persoonlijkheid is niet alleen afkomstig van Daenerys, er zit ook een stukje Arya Stark in je. Niet zo verwonderlijk, want ook zij is een sterke vrouw met een sterke mening. Net zoals Arya vertrouw je vaak op je instinct, maar denk je ook niet altijd na voor je wat doet.

Tot slot zit er ook een klein beetje Joffrey Baratheon in je. Je bent ongeduldig en soms een beetje te snel boos. Als je iets wil, wil je dat ook onmiddellijk en duld je geen tegenspraak. Het kan je wel eens gebeuren dat je iets gemener uitvalt tegen iemand dan je eigenlijk zelf doorhebt.

Stier

20 april tot en met 20 mei

Stier, jij lijkt het hardste op Ser Davos Seaworth en Gendry Baratheon. Net als Ser Davos ben je méga loyaal, maar ook weer heel achterdochtig als er nieuwelingen op het toneel komen. Jij bent de letterlijke vertolking van een ride or die.

Daarnaast is de Gendry in jou ook helemaal down to earth. Je houdt van de natuur en de simpele dingen in het leven. Dat wat je zelf kan doen, doe je dan ook het liefste zelf. Op jou kunnen mensen rekenen. Je luistert niet per sé naar ellenlange verhalen of komt niet met het beste advies, maar je staat er wel. Keer op keer. En je weet ook duidelijk waar je prioriteiten liggen wanneer je misschien je laatste nacht op aarde doorbrengt.

Tweelingen

21 mei tot en met 20 juni

Jij bent even slim als Tyrion Lannister, Tweelingen. Hij is heel wijs en is iedereen steeds een stap voor. Net zoals Tyrion heb je naast dat slimme brein van je, nog veel meer in je mars. Je bent grappig. Echt heeul grappig. En je houdt ook weleens van een feestje. Ook pas jij je gemakkelijk aan, elke situatie ben je te baas.

Theon Greyjoy zien we ook lichtjes in jou doorschemeren. Net zoals Theon probeer je steeds het juiste te doen, maar weet je niet altijd hoe je dat het beste aanpakt. Je doet al eens iets stom, iets héél stom, waardoor je in een slecht daglicht komt te staan, maar eigenlijk geen vlieg kwaad wou doen.

Last but not least zit er ook wat Peter Baelish in jou, Tweelingen. Hij is letterlijk je evil twin. De kant van je die alles over iedereen weet of te weten komt, mensen urenlang kan stalken op sociale media en exact weet voor wat je bij wie moet zijn.

Kreeft

21 juni tot en met 22 juli

Jij bent misschien wel de vreemdste mix, Kreeft. Niet alleen heb jij Cersei Lannister in je sterren geschreven staan, ook Samwell Tarly en Hodor zijn Kreeften.

Oké Cersei is niet de meest liefhebbende vrouw op aarde, maar uiteindelijk is alles waar ze écht omgeeft haar familie. Op Tyrion na dan, die mag rotten in hel. Net zoals Cersei zal je er alles aan doen om degene die je écht graag ziet te beschermen, no matter what. Daarnaast ben je ook heel dapper. Dat de Lannister-queen toen naakt haar walk of shame deed zal niet snel vergeten worden. Ook dat deed ze om terug bij haar geliefden te geraken.

Samwell Tarly, kortweg Sam, is hartelijk en warm. Hij is een goede vriend en een echte familieman. Langs de ene kant is hij heel aardig en zachthandig, maar wanneer hij sterk moet zijn is hij dat ook. Hij is misschien niet het dapperste personage uit Game of Thrones, maar heeft zeker en vast zijn plekje verdiend.

Tot slot zit er in jou ook een beetje Hodor, Kreeft. Oké veel zei hij niet, maar zelfs in zijn ‘Hodor Hodor!’ kon je afleiden dat hij één ding zeker was: trouw.

Leeuw

23 juli tot en met 22 augustus

Catelyn Stark moét wel een Leeuw zijn. Net zoals het sterrenbeeld voor haar is ze enorm beschermend en dapper als het om haar kroost gaat. Net zoals Catelyn kun jij het ook maar moeilijk los laten als iemand je slecht behandeld heeft. Of gewoon als je man thuis zou komen met een bastaard-zoon.

Ook zit er wat van Robert Baratheon in jou. Je vecht voor de zaak waarin je gelooft, maar durft er ook lang mee op te scheppen wanneer je iets bereikt hebt. Je bent luid en altijd the spotlight of the party. Jouw eergevoel is één van je beste eigenschappen.

Net zoals Robert is ook Yara Greyjoy een Leeuw. Ook zij is heroïsch en een betrouwbare leider.

Natuurlijk kan deze leider dan niet ontbreken uit het lijstje; ook Khal Drogo is een Leeuw. Hij ziet er niet alleen zo uit, maar is ook een echte leider die open staat voor verbeteringen en suggesties (na een tijdje dan toch….)

Maagd

23 augustus tot en met 22 september

Jij bent even trouw als Brienne of Tarth. Net zoals Brienne hou je altijd je beloftes en kan iedereen op je rekenen. Jij bent goed in wat je doet en haalt veel voldoening uit het uitoefenen en volbrengen van je taak. Je vindt het leuk om je nuttig te maken.

Net zo trouw is ook Ser Jorah Mormont. Jij bent heel goed in het zien van werk en grijpt dan ook dadelijk in waar je kan helpen. Ook ben je een hopeloze romanticus, net als Jorah zou je alles opgeven voor jouw geliefde. Zelfs je leven…

Ook Grey Worm past in dit lijstje van trouwe vrienden. Jij ziet net als Grey Worm vaak précies wat er aan de hand is, maar hebt ook de mooie gift dat je dan gewoon zwijgt en observeert. Je bent heel down to earth en bescheiden. En ondanks je ingetogenheid toch een vurige lover.

Weegschaal

23 september tot en met 22 oktober

Sansa Stark is overduidelijk een Weegschaal. Ze komt van heel ver en heeft van alle personages veruit de grootste weg afgelegd. Niet alleen is ze een echte vrouw geworden, ook leerde ze een echte leider te zijn, met het hart op de juiste plaats. Als typische schone van het Noorden is ze zeer wantrouwig ten opzichte van iedereen die ze niet kent. Net zoals bij Sansa is jouw vertrouwen moeilijk te winnen, Weegschaal, maar eens je iemand vertrouwt blijf je ook trouw.

Een andere krachtige Weegschaal is Margaery Tyrell. Ze is lief, charmant, bloedmooi en iemand dat met iedereen overweg kan. Weegschalen zijn goed in het lezen van anderen en éxact kunnen inschatten hoe ze het beste reageren in een bepaalde situatie. Tot ze worden opgeblazen natuurlijk.

Onze derde Weegschaal is zonder enige twijfel Missandei of Nath. Tel maar een keer op hoe vaak Missandei de Khaleesi al uit impulsieve plannen heeft gepraat. Net als Missandei kan je goed dingen relativeren, Weegschaal. Je kan je makkelijk verplaatsen in het standpunt van anderen, waardoor je ook anderen helpt elkaar beter te begrijpen. Een ware bemiddelaar dus!

Schorpioen

23 oktober tot en met 21 november

Als een echte Schorpioen laat Melisandre (aka onze ‘eigen’ Carice van Houten) je zelfs op je bank thuis een beetje ongemakkelijk voelen door haar intens oogcontact. Net als The Red Woman ben jij heel passioneel en een beetje gek. Schorpioenen houden vaak van verandering en proberen steeds de beste versie van zichzelf te zijn. En natuurlijk lopen ze ook graag rond met blote borsten. Duh.

Boogschutter

22 november tot en met 21 december

Net zoals Tormund Giantsbane zeg jij, Boogschutter, alles wat in je opkomt. Alles. Maar dan ook echt alles. Je bent altijd rechtuit en eerlijk en dat appreciëren veel mensen aan jou, ook al zeg je de dingen misschien soms net iets té direct. Ook ben je altijd optimistisch en enthousiast, zelfs wanneer de White Walkers voor de deur staan blijf je mopjes maken.

Ook Bronn is een Boogschutter. Het is een schande dat deze twee personages elkaar nog nooit ontmoet hebben want man, wat zouden zij goede vrienden zijn. Net als Tormund en Bronn ben je recht voor de raap met een goed gevoel voor humor.

Steenbok

22 december tot en met 19 januari

Lucky you, net als Jon Snow ben je een Steenbok. Steenbokken weten het vaak beter dan anderen, maar zijn geen opscheppers. Ze hebben goede ideeën die ze ook heel natuurlijk voorstellen, zonder zich op te dringen. Daardoor wordt er snel naar hun geluisterd – nu ja, als je er uitziet als Jon Snow luisteren er al sneller mensen naar je – en wordt hun mening erg gewaardeerd. Ze hebben de onweerstaanbare drang om steeds het juiste te doen en offeren zichzelf dan ook vaak op.

Ook Nedd Stark vergezelt je als Steenbok. Hij is het typische voorbeeld van een man die achter zijn principes staat. Waarden en normen zijn voor hem een van de belangrijkste dingen die hij zijn familie wou aanleren.

Maar ook de Steenbok heeft een donkere kant; Tywin Lannister. Omdat hij zoveel geeft om zijn werk en status, komt hij vaak meedogenloos uit de hoek, lees; hij wou zijn eigen zoon laten doden. Steenbokken presteren zelf heel graag goed, dus verwachten het daarom ook van anderen.