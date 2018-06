Dít gele jurkje van Topshop is een heuse hit op Instagram

Met de zomerse temperaturen van de afgelopen dagen is er geen ontkennen meer aan, en dus mag de wintergarderobe nu toch écht worden ingeruild voor zomerse outfits. En daarbij mag dít jurkje absoluut niet ontbreken.

Het gele item is namelijk een heuse hit op social media, en hangt dan ook in de kast van menig modemeisje. Het jurkje is met de opvallende kleur het ideale item voor de zomer, en zonder twijfel een leuke toevoeging aan je zomergarderobe. Enne, dan is-ie ook nog eens enorm betaalbaar. Het gele jurkje is namelijk van de Britse winkelketen Topshop, en kost je dan ook slechts 44 euro. Koopje, toch?

Helaas is de zomerse eyecatcher in een aantal maten (met uitzondering van de maten 40, 42 en 44) al volledig uitverkocht, maar hé: gelukkig zijn er genoeg alternatieven. Speciaal voor jou hebben we er dan ook een paar op een rijtje gezet, zodat jij ze alleen nog maar in je digitale winkelmandje hoeft te slepen. Komen ze!

Ted Baker 180 Bestel Mango 35,99 Bestel PHASE EIGHT 129 Bestel River Island 75 Bestel Wehkamp 59,95 Bestel

