Dit houden Temptation Island deelnemers over aan hun deelname (en dat is niet veel)

Meedoen aan Temptation Island. Menig kijker vraagt zich af waarom deelnemers überhaupt op dat idee komen. Nou het antwoord hierop is natuurlijk: geld en faam. En die fame zorgt dan automatisch weer voor meer geld. Een makkelijk verdienmodel zou je denken, maar het lijkt erop dat de deelnemers na het programma niet hoeven niet te rekenen op een flinke portemonnee of eeuwige roem.

Dat vertelde Gilles Gobin van Star Entertainment, het managementbureau dat de boekingen van de realitysterren op een flink aantal feestjes regelt, eerder al aan het AD.

De fame

‘Van de Temptation-stempel kom je niet meer af. Je wordt minder snel serieus genomen. Het blijft je lang achtervolgen’, aldus Gilles. Het lijkt er misschien op dat de verleiders en de koppels het goed voor elkaar hebben. Hun fame ziet er als volgt uit. Ze verzamelen tijdens de uitzendingen een enorme hoeveelheid aan volgers op Instagram, benoemen zichzelf vervolgens tot influencer en slepen daarna de ene na de andere betaalde samenwerkingsopdracht binnen.

De boekingen

Star Entertainment regelt daarnaast (in niet-corona-tijden) dat discotheken de Temptation-sterren inhuren voor 475 euro per 90 minuten, hen een plek geven in de V.I.P-ruimte en volgooien met gratis drank. De helft van dit bedrag is voor de deelnemer, de andere helft gaat naar Star Entertainment en Warner Bros, de productiemaatschappij.

Dit levert het op

Wie denkt dat dit makkelijk verdienen is voor de deelnemers, heeft het mis. Ze krijgen er naast een gratis vakantie in Thailand en tijdelijke roem namelijk helemaal niets voor. Daarnaast is de fame op Instagram ook maar van korte duur. ‘Deelnemers gaan een paar maanden mee. Daarna staat de volgende reeks voor de deur en is er bijna geen vraag meer naar ze’, vertelt Gilles.

Platische chirurgie

Maar naast dat kleine beetje geld en de korte periode van roem is er één bijzonder opvallend ding wat de Temptation Island deelnemers wel massaal aangeboden krijgen. Namelijk; plastische chirurgie. ‘Dan moet je denken aan reclames voor borstvergrotingen, liposuctie, nagelstudiootjes, zonnecentra en bilimplantaten, want ze willen tegenwoordig allemaal die Braziliaanse billen. Maar eerlijk gezegd, zie ik geen enkele deelnemer in, pak ‘m beet, een Achmea-spotje’, sluit Gilles af.

Bron: AD | Beeld: Temptation Island