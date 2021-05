Dít is de datum dat seizoen 5 van The Bold Type op Videoland staat

Liefhebbers van The Bold Type kunnen hun hart ophalen: de definitieve releasedatum van seizoen 5 van de populaire serie is bekend. En dat is al sneller dan je denkt.

We kunnen niet wachten tot we de avonturen van Jane, Kat en Sutton weer kunnen volgen. En geniet er maar van: want seizoen vijf is helaas het laatste seizoen van de serie.

Releasedatum seizoen 5 The Bold Type

Eerder werd al bekend gemaakt dat het vijfde seizoen vanaf 26 mei op de Amerikaanse streamingsdiensten te zien zou zijn. Nu weten we dat het bij ons twee dagen later raak is: op 28 mei komt aflevering 1 van seizoen 5 erop. In totaal omvat dit laatste seizoen zes afleveringen die dus helaas níet in een keer op Videoland verschijnen. Geen bingen, maar ouderwets wachten op de volgende vrijdag, dus.

Taboe-onderwerpen

Nog niet gekeken? Dan kun je al wel seizoen 1 tot en met 4 kijken via Netflix of Videoland. En dat is een aanrader, want het is niet zomaar de eerste de besten serie over drie jonge vrouwen in New York. Er komen een hoop taboe-onderwerpen en maatschappelijke issues voorbij. Body Positivity, geaardheid, racisme, grensoverschrijdend gedrag en verslaving, om maar wat te noemen. Kortom: wij kunnen niet wachten tot 28 mei.

Bron: Grazia | Beeld: BrunoPress