Dít is de krachtige trailer van nieuwe docuserie van Oprah en Prins Harry

Als Oprah iets aanpakt, verandert het in goud. En eigenlijk kunnen we op basis van de trailer van de nieuwe documentaireserie van Prins Harry en Oprah, The Me You Can’t See, al concluderen dat ze wederom goud in handen heeft.

In iedere aflevering van de serie vertelt een spraakmakende gast over de stigma’s en uitdagingen rondom mentale problemen. Zo zien we Lady Gaga die openlijk vertelt over een trauma, maar ook Glenn Hose en Meghan Markle over hun ervaringen met psychische problemen en mentale gezondheid.

Trailer The Me You Can’t See

Vanaf aanstaande vrijdag 21 mei is de documentairereeks te zien op Apple TV+. Oprah gaf al eerder aan dat ze hoopt dat de serie wereldwijd een gesprek op gang kan brengen over mentale gezondheid. Ook Prins Harry zelf is openhartig in de serie en vertelt over de struggles die hij ervaarde na de dood van zijn moeder, Lady Di.

