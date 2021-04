Dít is de leuke vriend van presentator Carlo Boszhard

Carlo Boszhard kennen we al jaren. Maar Carlo’s vriend – met wie hij al dertien jaar samen is (!) – zien we niet vaak voorbij komen. En dat terwijl hij toch ook veel werkt voor de televisie. Herald Adolfs is namelijk onder andere het brein achter De TV Kantine.

Vriend van Carlo Boszhard

Carlo Boszhard (51) is en zijn Herald zijn dus al dertien jaar een setje. In het programma The Story of My Life vertelde Boszhard al eens over de bijzondere relatie die hij en Herald hebben. Carlo had zijn hoop inmiddels niet meer gevestigd op de liefde, totdat hij Herald tegen het lijf liep. “We zijn zo blij dat we elkaar hebben gevonden in deze moeilijke scene, iemand die écht van je ziel houdt.”

TV Kantine

Maar naast liefdespartners werken de twee dus ook erg vaak samen. Waar Carlo altijd voor de camera staat, blijft Harold liever op de achtergrond. Hij is producer en daarnaast ook eindredacteur van het bekende en hilarische programma De TV Kantine. Natuurlijk kon hij ook niet ontbreken bij het nieuwe programma De Casting Kantine, dat dit jaar voor het eerst op de buis te zien was. Je kan dus zeggen dat de twee een goed team zijn samen!

Achter de schermen

Eén keer kon je Herald wel op televisie stoppen. Tijdens een van de scenes in het afgelopen seizoen van De TV Kantine is hij een paar seconden te bewonderen. Verder blijft hij dus uit beeld, maar op Instagram neemt hij je graag mee achter de schermen.

Kinderwens

Begin 2013 spraken de mannen hun kinderwens uit. Herald zei ‘altijd graag een kind’ gewild te hebben, maar Carlo moest lange tijd niets hebben van het idee. Toch hebben ze de adoptieplannen uiteindelijk niet doorgezet. “Vanuit de wens om een gezin te starten, hebben we ons een aantal jaren georiënteerd op de mogelijkheden die er momenteel bestaan voor twee mannen. Er is namelijk een aantal wegen dat je kan bewandelen. Wij hebben rustig de tijd genomen om te kijken wat het beste bij ons past en belangrijker: wat goed voelt. Daaruit hebben we moeten concluderen dat de ideale situatie voor ons niet bestaat. Daarmee houdt onze zoektocht op, maar de kinderwens zal blijven bestaan.”

