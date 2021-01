‘Dit is de nieuwe liefde van Gaby Blaaser’

Gaby Blaaser (34) koos in de ‘Bachelorette’ (tot ieders verbazing) voor de Limburgse Joey, maar dat liefdesgeluk bleek maar van korte duur. Na wat gefluister over een romance met Rico Verhoven, lijkt Cupido nu toch écht raak te hebben geschoten.

Het lijkt er namelijk op dat Rick de Veth haar hart heeft veroverd, zo ontdekt RTL Boulevard na wat speurwerk. De twee plaatsten gisteravond namelijk een verdacht gelijkende Instagram story.

Mocro Maffia

Want niet alleen Gaby blijkt klaar te zitten voor seizoen 3 van Mocro Maffia met een glaasje wijn en wat kaarsjes op tafel. Bij Rick zien we éxact dezelfde setting. Toeval? Waarschijnlijk niet. Blaaser zelf wil verder niet ingaan op de geruchten, maar ontkennen doet ze het nieuws in ieder geval nog niet.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rick de Veth (@rickdveth)

Rico Verhoeven

De blondine werd eerder nog gekoppeld aan Rico Verhoeven door weekblad Weekend. De kickbokser zou ‘maanden, misschien wel een jaar een affaire hebben gehad met Gaby’. ‘Rond het voorjaar van 2018 begon er iets tussen de twee op te bloeien’, aldus de insider. ‘In oktober zat de relatie van Rico en Jacky in zwaar weer en Gaby was daar de hoofd­oorzaak van. Rond diezelfde tijd is de relatie van Gaby met haar toenmalige vriend Quinten ook even overgegaan, dat was niet voor niks.’

Jammer

Rico liet zich eerder al uit over alle geruchten in Jinek. ‘Dat ik met iemand gezien ben. Dan zegt een medium: dat is zijn nieuwe vriendin. En iedereen neemt het over. Dan vinden ze het blijkbaar niet nodig te checken. Dat vind ik jammer.’ Zeker omdat zijn kinderen misschien ook het een en ander opvangen, wat dan helemaal niet waar blijkt te zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gaby Blaaser (@gaby.blaaser)

