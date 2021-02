‘Dít is de nieuwe vlam van Jason Sudeikis’

Dat zijn ex Olivia Wilde het enorm gezellig heeft met Harry Styles betekent niet dat Jason Sudeikis thuis zit te kniezen. Na de scheiding in november vorig jaar heeft ook Jason een nieuwe liefde gevonden.

Eerst maar even namen en rugnummers: de nieuwe liefde is Brits, model, heet Keeley Hazell, is 34 lentes oud en stond met open armen klaar toen Jason en Olivia uit elkaar gingen. Zo luidt het verhaal althans. Keeley is een goede bekende van de acteur. De twee leerden elkaar een paar jaar geleden al kennen en zijn sindsdien vrienden gebleven.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Keeley Hazell (@keeleyhazell)

Geheime dates

De laatste tijd zien ze elkaar weer regelmatig omdat Jason voor filmopnames in Londen bivakkeert. Daar hebben de twee in het geheim al een paar dates gehad, zo schrijft The Sun. ‘Jason heeft haar altijd al aantrekkelijk gevonden’, vertelt een ingewijde aan de tabloid.

Geen haast

Toen zijn huwelijk met Olivia op de klippen liep, zocht hij weer contact met Keeley. ‘In die tijd was hij begrijpelijkerwijs vernietigd, maar zij was een geweldige steun voor hem. Hij nodigde haar uit voor een diner met zijn vrienden in Los Angeles en hun geflirt was niet te negeren. Ze hebben daarna een paar keer afgesproken, maar het is natuurlijk nog pril.’ Overigens is het niet te hopen dat Keeley hoopt dat hun relatie snel officieel wordt. ‘Jason heeft geen enkele haast om een nieuwe relatie aan te gaan en vindt het daar te voeg voor, maar het is iets om in de gaten te houden.’ Met andere woorden: wordt vervolgd…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Keeley Hazell (@keeleyhazell)

Bron: The Sun| Beeld: Getty