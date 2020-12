We begrijpen dat als je champagne drinkt, je misschien niet stilstaat bij de vorm van de fles. Maar dat de onderkant van een champagnefles hol is, is je vast wel eens opgevallen. Dacht je dat het voor de sier was? Think again. Het heeft namelijk zo z’n redenen.

Zelf dacht ik altijd dat het ‘gewoon zo hoorde’, maar dat had ik dus verkeerd. Overigens ben ik ook niet iemand die vaak naar de onderkant van de fles kijkt; tenminste, wel aan de binnenkant, maar niet naar de buitenkant van de fles. Dít zijn de redenen dat een champagnefles aan de onderkant hol is.

Smaak

Champagne heeft bubbels en bubbels hebben een hoge druk nodig om mousserend te blijven. Denk maar aan een fles cola die je opendraait en niet helemaal goed afsluit; het is er zo af. Om de kwaliteit van de champagne goed te houden, is die holle onderkant nodig. Die is wat zwakker dan de rest van de fles en zo blijven de bubbels behouden en de smaak opperbest. Begin steeds meer van die holling te houden.

Inschenken

Een andere reden van de holling is het inschenken van een glaasje in een glas (drink het sowieso uit een glas en niet in een plastic beker, dit beïnvloedt de smaak). Wil je een beetje profi overkomen bij het schenken, dan houd je je duim onder de fles. En als je je duim – daar komt de holling om de hoek kijken – in de holling legt, heb je ‘m het stevigst vast.

Breekbaar

Die zwakkere onderkant is niet alleen voor ons consumenten een voordeel, maar ook voor de wijnmakers. Als de wijnfles uit elkaar spat tijdens de rijping, schiet alleen de onderkant eraf. Daardoor zullen andere flessen minder snel beschadigen.

