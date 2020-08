Dít is de reden dat je kat zo graag met toiletpapier speelt

Je let één seconde niet op en je kat heeft het toiletpapier in honderdduizend stukjes gescheurd. Waarom doet jouw poezenbeest dit nu toch? Er blijkt een hele logische verklaring voor te zijn!

Dr. Mikel Delgado, een heuse huiskattenexpert, legt uit dat het alles te maken heeft met het instinct om te jagen. Ze hoeven natuurlijk niet meer écht eropuit om in leven te blijven, maar ze zullen om deze reden wel hun nagels goed geslepen willen houden.

Kat toiletpapier

Delgado geeft aan: ‘Krabben is natuurlijk gedrag waardoor katten hun territorium markeren en hun nagels kunnen scherpen. De voetzolen van katten scheiden een unieke geur af bij het krabben, hiermee bakenen ze hun territorium af.’ Maar zo’n wc-rol is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om mee te spelen. ‘Als katten geen geschikte speelmogelijkheden hebben, kunnen ze de voorwerpen in huis aanvallen, puur omdat ze zin hebben om iets aan te vallen.’ Eigenlijk wil je pluizenbol dus gewoon nog iets extra om mee te spelen, snap dat dan.

Vogeltje

Maar goed, waarom dan toiletpapier en niet iets anders, zoals die tientallen speeltjes die je wél al gekocht had? Nou, ook dat heeft alles te maken met het jachtinstinct. Dit gaat een beetje zielig klinken, maar het verscheuren van het toiletpapier heeft veel weg van het vangen van een vogeltje. Wel moet je opletten dat je kat uiteindelijk niet ook nog het wc-papier gaat opeten, want dat kan voor darmblokkades zorgen.

Afleren

Ben je dit gedrag nu beu, dan zijn er wat dingen die je kunt doen om zelf ook nog een rol over te houden. De grootste tip is genoeg krabpalen en speeltjes in huis halen voor jouw poezenbeest. Leg die bijvoorbeeld in de buurt van de wc, zodat ze hierdoor afgeleid raken. Een andere oplossing is om je voorraad te bewaren in een afgesloten houder. Werkt dat ook allemaal niet? Zorg dan nog dat je kat zijn energie goed kwijt kan gedurende de dag, door veel te spelen of ‘m naar buiten te laten.

Bron: Libelle | Beeld: iStock