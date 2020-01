Dit is de reden waarom de Joker niet in Birds of Prey te zien zal zijn

In Suicide Squad is anti-hero Harley Quinn met haar liefje Joker in actie zien. Hun relatie is een van de bekendste binnen animatiefilms en stripboeken. Zeer binnenkort maakt Margot Robbie haar comeback als Harley Quinn in Birds of Prey, maar dat doet ze deze keer zonder de Joker.

“It was either going to be a complete Harley and Joker story or Joker has got to be out of the picture“, onthulde Margot deze week aan ComicBook. Daarnaast vond ze dat het nu wel tijd was voor een ‘girl gang’ superheldenfilm en we’re here for it!

via GIPHY

Ze legt uit: “I really wanted to see Harley in a girl gang and I felt there was a huge gap in the market for a girl gang ensemble action film. I felt like no one was doing that and I couldn’t understand why, especially a comic book movie.”

Lees ook: Deze superhelden werden het meest gezocht op Pornhub

Veel invloed

Ze speelt natuurlijk dé hoofdrol in Birds of Prey, maar daarnaast had Margot behind the scenes ook een flinke invloed. De actrice pitchte de film zelf aan de studio, hielpt mee met het zoeken van een geschikte regisseuse én ze produceerde de film via haar bedrijf LuckyChap Entertainment. 6 februari is Birds of Prey op het doek te zien. Wij kijken alvast uit naar de girl power in deze film!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.