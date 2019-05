Dit is de reden waarom Duncan Laurence niet samenwoont met zijn vriend

Morgenavond moet Duncan Laurence eraan geloven: zingt hij Nederland naar de finale van het Eurovisiesongfestival? In aanloop naar het optreden heeft de zanger zijn studentenhuis in Tilburg verruild voor een woning in Amersfoort, en in ongeveer dezelfde periode verliet ook zijn geliefde Gerco Derksen zijn woning. Toch hebben de twee er bewust voor gekozen om niet onder één dak te wonen. Maar waarom?

Aan Story laat Duncan (25) weten dat het geen toeval is dat de twee niet bij elkaar wonen. ‘Het is fijn juist in deze drukke fase in mijn leven een eigen plekje te hebben,’ zegt hij. De voormalig The Voice of Holland-kandidaat heeft besloten in Amersfoort te gaan wonen, terwijl Gerco (27) sinds een halfjaar in Deventer woont.

Trots

Hoewel Gerco niet zo dol is op de schijnwerpers, zal hij wél bij het belangrijke optreden van zijn vriend zijn. ‘Hij komt samen met mijn ouders naar Tel Aviv,’ vertelt Duncan in hetzelfde interview. ‘Hoewel hij liever niet in de publiciteit wil, zal hij daar niet onderuit kunnen. Maar hij is erg trots op me.’