Ciao Bella, na de finale van het songfestival hebben we er allemaal een nieuwe crush bij. Damiano David steelt harten van menig mens, maar heb je zijn beeldschone vriendin al gezien?

Giorgia Solari

Alhoewel Damiano niet veel vrijgeeft over zijn persoonlijke leven, onthulde hij vorige maand dat hij al vier jaar lang een relatie heeft met Giorgia Solari. De 25-jarige Italiaanse timmert behoorlijk aan de weg als model en influencer met verschillende campagnes en haar 191k volgers op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Tortelduifjes

De leadzanger van Måneskin, Damiano David, plaatste kortgeleden een kiekje op zijn Instagram story van hemzelf met zijn vriendin. Daarbij plaatste hij de tekst: ‘Na vier jaar kunnen we het wel zeggen, toch?’ De twee hechten veel waarde aan hun privacy, het is daarom ook dat we verder nog niet veel weten over de twee tortelduifjes.

Reactie

Net zoals heel Europa, zat Giorgia zaterdag vol spanning op het puntje van haar stoel. Tot grote vreugde van Italië won de rockband het songfestival met ‘Zitti e Buona’. Nu de relatie van de twee publiekelijk is gemaakt, kon Solari het niet laten haar vreugde van de winst met haar volgers te delen. Zo deelt ze in haar Instagramstories de tekst: ‘De beste. Nu weet heel Europa het. Ik zit naar mijn televisiescherm te staren om erachter te komen of dit waar is of dat het allemaal een droom is.’

Winst

Het is de eerste keer sinds 31 jaar dat een Italiaanse act er met de winst vandoor gaat. De band sprong een gat in de lucht en nam de Songfestival trofee in ontvangst met de woorden: ‘Rock and Roll never dies’.

Bron: Italy24news, Ruetir, Instagram | Beeld: GettyImages

