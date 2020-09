Dít is dus waarom Beyoncé, Beyoncé heet

Als je het over de ‘groten der aarde’ hebt, dan kom je al gauw uit bij wereldster Beyoncé. Er zijn maar héél weinig mensen die haar nummers niet kennen, gokken wij.

Maar wat veel minder mensen weten, is dat Beyoncé Beyoncé heet met een speciale reden.

Familiemens

Niets geen artiestennaam die uit de lucht is komen vallen: het is een familienaam. Beyoncé Giselle Knowles werd geboren in het Amerikaanse Houston als kind van Celestine Ann “Tina” Beyincé (met een ‘i’ inderdaad), een kapster en eigenares van een salon, en Mathew Knowles, die verkoopmanager bij een winkel was. Haar voornaam is dus voortgekomen uit de meisjesnaam van haar moeder, Celistine. Haar familie heet Beyincé – een inspiratie voor de naam van haar dochter, dus. In de categorie, weet je dat ook weer.

Tina was er trouwens niet trots op, op die naam. “Heel veel mensen weten niet dat mijn meisjesnaam Beyoncé is. Ik ben geboren als Celestine Beyoncé, wat toentertijd absoluut geen ‘coole’ naam was. Ik wilde liever Linda Smith heten, omdat dat een gangbare en geaccepteerde naam was,” aldus Tina. Volgens Tina wordt haar oorspronkelijke achternaam Beyoncé door familieleden op verschillende manieren gespeld. “Mijn broer Skip en ik schreven het altijd als Beyoncé, maar anderen schreven het als Beyince.”

Doorbreken

En hoe dat precies was, in huize Knowles-Beyincé, vroeger? De jongere zus van Queen B kreeg de naam Solange, die ook bekend is als zangeres. In 1995 zegde Beyoncés vader zijn vaste baan op om manager van de meidengroep waar Beyoncé in zat te worden. Met onder andere Kelly Rowland zat B toen al in de meidengroep Girl’s Tyme. Maar doordat het gezin onder spanning kwam te staan, gingen de ouders van Beyoncé uit elkaar. Een jaar later veranderde de meidengroep hun naam naar Destiny’s Child en jawel, in 1998 braken ze door met hun hit No No No. De ouders van B en Solange waren toen weer bij elkaar. En de rest… Is geschiedenis. Want na die eerste hit volgden er nog velen. Om maar wat te noemen: in 2003 bracht de superster haar eerste soloalbum Dangerously in Love uit, dat wereldwijd meer dan twaalf miljoen keer verkocht werd. Impressive.

Zelf moeder

Vader Mathew is een Afro-Amerikaan, terwijl de uit de creoolse populatie van Louisiana afkomstige moeder Tina Afrikaans, Indiaans, Frans, en voor 1/16e Iers bloed in zich heeft. En Beyoncé is een echte familievrouw: haar vader is in haar loopbaan tot 2011 haar manager gebleven en haar moeder haar eigen stylist. Nu is onze B zelf moeder van drie kinderen: dochter Blue Ivy en de tweeling Sir en Rumi en is ze sinds 2008 samen met husband JayZ.

