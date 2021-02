Pak de popcorn er maar bij: dit is er nieuw op Netflix deze week

Begint de lockdown je al te vervelen? Zit je uren op de bank te zoeken naar een leuke film of serie die je wilt gaan kijken? Dan hebben we goed nieuws! Er staan weer genoeg nieuwe films en series op Netflix sinds deze week.

Series

Homeland (seizoen 8)

Netflix haalde hitserie Homeland op 1 januari – met uitzondering van seizoen 1 – uit het assortiment, maar inmiddels is alles weer terug. Sinds deze week kun je ook het achtste en laatste seizoen bingen. Hierin moet superspion Carrie Mathison (Claire Danes) bijkomen nadat ze maanden vastzat in een Russische goelag.

Power Rangers Ninja Steel (2 seizoenen)

Een groep tieners neemt het in Power Rangers Ninja Steel op tegen de intergalactische bad guy Galvanax. Dit is good old Power Rangers, maar dan met frisse castleden als de bekende superhelden. In werkelijkheid is dit het 24ste en 25ste seizoen van de Power Rangers-serie die constant evolueert.

Pablo Escobar: El Patrón del Mal

Er is al heel veel Pablo Escobar-materiaal op de streamingdienst te vinden, maar Netflix is er nog niet klaar mee. Duik nóg een keer in de wereld van de meest beruchte drugsbaron ever in Pablo Escobar: El Patrón del Mal, een Colombiaanse telenovela uit 2012.

Run On (seizoen 1)

De Koreaanse, romantische dramedy Run On draait om een succesvol hardloper die zijn leven al helemaal heeft uitgestippeld. Wanneer hij een charmante filmvertaalster ontmoet, gaat hij voor het eerst écht zijn eigen gang en volgt hij zijn hart.

Capitani (seizoen 1)

Een mysterieus dorpje? Check. Inwoners hebben geheimen voor elkaar? Check. De verdachte dood van een tienermeisje? Check. De Luxemburgse politieserie Capitani checkt alle boxes en dan is er ook nog een norse, knappe inspecteur waar de serie zijn naam aan dankt. Het eerste seizoen werd enthousiast onthaald en een tweede is in de maak.

Buried by the Bernards (seizoen 1)

Reality-serie die de excentrieke familie Bernard volgt. Ze runnen een voordelig uitvaartcentrum en kibbelen constant over wie nu eigenlijk de baas is. De serie biedt een inkijkje in de wereld van begrafenisondernemers, die tegelijkertijd proberen elkaar niet de tent uit te vechten.

Films

To All The Boys: Always and Forever (2021)

In het derde en laatste deel van deze kleffe Original-franchise zijn Lara Jean (Lana Condor) en Peter (Noah Centineo) nog steeds helemaal hoteldebotel. Een probleem: de toekomst die ze samen hadden uitgestippeld, brokkelt af nadat Lara Jean op zoek moet naar een andere universiteit, terwijl Peter wel is toegelaten. Romantiek voor tieners en young adults.



News of the World (2020)

Tom Hanks in een Netflix-orginal én onvervalste western: bijzonder. In News of the World, van topregisseur Paul Greengrass, speelt hij een oorlogsveteraan die in het wilde westen van 1870 krantenberichten verspreidt. Hij krijgt de moeilijk opdracht een meisje terug te brengen naar haar biologische familie, maar daar heeft zij absoluut geen trek in.





Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn (2020)

Deze verfilming van Daphne Deckers’ gelijknamige boek gooide vorig jaar hoge ogen in de bios – voor zover dat toen mogelijk was. We volgen Iris (Barbara Sloesen) die, nadat de vader van haar pasgeboren kind de benen neemt, haar levensgeluk als single mom terug wil pakken. Maar dat is nog knap lastig met haar drukke tv-carrière, alcoholverslaving en een hond die ook niet bepaald wil meewerken.



If Beale Street Could Talk (2018)

Na meesterwerk Moonlight kwam regisseur Barry Jenkins met If Beale Street Could Talk. Dit intense relatiedrama speelt zich af in het Harlem van de seventies. De zwangere Tish (KiKi Layne) voert een strijd om haar verloofde, die door een racistische agent onschuldig vastzit, te bevrijden.



Lassie (2020)

Filmhonden worden niet iconischer dan Lassie, moeder aller Hollywood-viervoeters. In deze remake van de klassieker uit 1943 is het verhaal hezelfde, maar wie een moderne versie zoekt, hoeft j niet verder te snuffelen.



Red Dot (2021)

Zweedse psychologische thriller. Een koppel met een kindje op komst wil hun huwelijk een oppepper geven met een skitocht plus nachtelijke kampeersessies. Plotseling komen ze erachter dat genadeloze moordenaars hen willen pakken.



The Misadventures of Hedi and Cokeman (2021)

De twee disfunctionele Parijse dealers Hedi en ‘Cokeman’ misbruiken hun familiebanden om hun mini-drugsimperium een flinke boost te geven. Onderweg gaat natuurlijk alles mis wat mis kan gaan. Rauwe, over the top-comedy.

Documentaire

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

Moorden, talloze zelfdodingen, verdwijningen; het beruchte Cecil Hotel in downtown Los Angeles schrééuwde om een Netflix true crime-docu en die staat sinds deze week daadwerkelijk online. “Is er hier ook een kamer waar niemand in dood is gegaan?”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Superguide | Beeld: GettyImages