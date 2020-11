Dit is er nieuw op Netflix deze week

Deze tv-week heeft voor ieder wat wils: liefhebbers van kostuumdrama kunnen genieten van ‘The Crown’, kerstgekkies hebben ‘The Princess Switch: Switched Again’ en voor iedereen die niet van zoetsappige taferelen houdt is er ‘We Are The Champions’.

Films

The Princess Switch: Switched Again

Er was al The Princess Switch uit 2018, nu is er nóg een prinsessenruil. Ook in The Princess Switch: Switched Again speelt Vanessa de rol van Stacy De Novo én Lady Margaret. Maar dit jaar doet ze er nog een schepje bovenop: Vanessa Hudgens speelt nog een rol, namelijk die van partygirl Fiona. Dat komt er op neer dat de actrice drie (!) rollen speelt.

Het verhaal is herkenbaar: Margaret zal tijdens kerst gekroond worden, maar dit verstoort wel haar liefdesleven. Haar dubbelgangster Stacy probeert haar te helpen, maar zal een derde look-a-like hun plan verpesten?

The Princess Switch: Switched Again is een van de vele nieuwe kerstfilms van Netflix van dit jaar. We maakten een handig overzicht met alle kerfstfilms en -series op de streamingdienst.

Alien Xmas

Een gezellige kerstfilm van slechts 40 minuten voor de kleintjes. Wanneer buitenaardse wezens proberen de zwaartekracht van de aarde te stelen, kan alleen een kleine Alien genaamd X de wereld redden.

Series

The Crown (seizoen 4)

Het was lang wachten, maar nu is het vierde seizoen van The Crown ein-de-lijk hier. Het publiek maakt kennis met prinses Diana en Margaret Thatcher, die samen met koningin Elizabeth steggelt over de Falkland-oorlog.

The Boss Baby: Back in Business (seizoen 4)

Ook leuk voor de kids: de animatieserie The Boss Baby: Back in Business, een spin-off van de film The Boss Baby.

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (seizoen 1)

Maar het kerstthema blijft floreren op de streamingdienst, zelfs als het gaat om realityseries. Benjamin Bradley, ook bekend als Mr. Christmas, is professioneel kerstdecorateur (= droombaan). In deze serie neemt hij de kijker mee achter de schermen van zijn business. Een aanrader om te kijken vóórdat je naar het tuincentrum gaat.

Documentaire

We Are The Champions

Soms heb je van die momenten dat je iets wil kijken zonder verhaallijn, inspanning of emotie. De zesdelige docuserie We Are The Champions is daarvoor een goede optie. Van chili-eten tot jojoën, verschillende unieke – vaak excentrieke of bizarre – wedstrijden en hun gepassioneerde deelnemers worden onder de loep genomen. Is weer even wat anders!

Voices of Fire

Hartverwarmend, krachtig en positief. Dat is Voices of Fire. Bisschop Ezekiel Williams en zijn neef Pharrel Willams (dé Pharrel Williams) willen ’s werelds beste, niet-traditionele, gospelkoor vormen. Waar zijn ze naar op zoek?

Flavorful Origins (S03)

Ook nieuw op Netflix: het derde seizoen van Flavorful Origins. Want als wij niet naar China kunnen, halen we China wel naar hier. De serie neemt de kijker mee naar de Chinese keuken en belicht in elke aflevering een andere stad of regio.

Comedy

Kevin Hart: Zero F**ks Given

Een tip om je instant beter te voelen: kijk comedy. Lachen is gezond en eigenlijk doen we het te weinig. Kevin Hart komt daarom met iets nieuws: cabaret in Covid-stijl. Vanuit zijn eigen huis, in een intieme setting, Zijn grappen gaan over van alles en nog wat, dus grote kans dat er iets voor je bij zit.

Bekijk hieronder alvast een voorproefje.