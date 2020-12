Dit is het beste voornemen van 2021 voor jouw sterrenbeeld

Het is bijna zo ver! Over twee weken luiden we het nieuwe jaar in én daar horen natuurlijk nieuwe voornemens bij. Je wilt tenslotte je leven beteren, tóch? Althans een poging wagen. En wat jou beste voornemen in 2021 zou moeten zijn, staat in de sterren geschreven.

Elk jaar maken we voor onszelf een lijstje met goede voornemens. En elk jaar gaan we wéér hard aan de slag om deze te behalen. Helaas, komen sommige voornemens elk jaar weer terug… Zoals een kilootje minder, een iets betere conditie of wat minder vaak taartjes eten. Welk voornemen van 2021 het beste bij je past lees je hier 😉

Ram

De Ram zou dit jaar lekker veel sociale activiteiten moeten ondernemen. Je goede voornemen is dan ook veel leuke uitjes plannen – zodra het weer kan – met vriendinnen en je partner. Ben je single? Zeg dit jaar dan vooral geen ‘nee’ tegen leuke afspraakjes. Wedden dat je dit jaar dan ineens Mr of Mrs Perfect tegen het lijf loopt 😉

Stier

Stier jij mag lekker aan de bak! Doe een training of ga iets nieuws leren: als je investeert in je jezelf, zal dat zijn vruchten afwerpen. Je goede voornemen houdt vooral in dat je nieuwe dingen wilt leren – en vooral meer over jezelf wilt leren. Misschien een cursus Spaans of een bootcamp?

Tweeling

Dit is het jaar dat jij, Tweeling, financieel onafhankelijk wordt. Jij kiest voor je werk en carrière en dat zorgt voor een hogere bankrekening. Focus je op je creatieve kant en voordat je het weet, sleep jij een grote opdracht binnen. Een goed voornemen is dan ook: twijfel niet teveel aan jezelf, pak je kansen en zet je beste beentje voor.

Kreeft

Ah Kreeft, dit was misschien niet jouw jaar. Maar in 2021 gaat daar verandering in komen! Er staat je namelijk veel avontuur te wachten. Misschien krijg je eindelijk die nieuwe woning toegewezen, maak je een carrière switch of ontmoet je eindelijk de prins op het witte paard. Hoe dan ook, dit wordt jouw jaar! Schenk daarom wat extra aandacht aan jezelf. Zorg voor innerlijke rust, ga mediteren of naar yoga. Houd jezelf in balans, voordat het je allemaal té veel wordt.

Leeuw

De Leeuw kan maar beter géén goede voornemens hebben: focus je in 2021 op zelfontplooiing. Ga achter je doelen aan en werk hier hard voor: hard werken, wordt immers beloond. En ik weet zeker dat jij dít jaar je doelen zult behalen. You go girl!

Maagd

De Maagd stelt zich dit jaar meer open voor nieuwe mensen en veranderingen. Je bent klaar om nieuwe vriendschappen te sluiten, wat ook je liefdesleven een boost zal geven. Je bent nieuwsgierig en je goede voornemen is dan ook: minder vaak ‘nee’ zeggen. Lekker veel ondernemen en uit je comfortzone stappen. Er valt nóg heel veel te zien en te beleven 😉

Weegschaal

De afgelopen jaren waren best intens voor de Weegschaal. Je moest heel veel van jezelf doen en er gebeurde heel veel: tijd om die balans weer te vinden in het nieuwe jaar. Het wordt (gelukkig) wat rustiger, maar niet per se makkelijker. Neem als goed voornemen dan ook dat je meer tijd voor jezelf inplant en niet te veel wilt doen: wat vandaag niet kan, kan ook morgen!

Schorpioen

In het oude jaar kwam veel je aanwaaien, maar nu moet je aan de bak. Je komt voor wat raadsels te staan en je zal moeten vechten voor wat je écht wil. Je goede voornemen is dan ook: kies voor een zachte aanpak en durf je kwetsbare kanten te tonen. Dan komt het allemaal goed.

Boogschutter

Jij bent dit jaar een échte geluksvogel. Wat je ook wenst: het komt uit. Je straalt van plezier en alles wat jij doet komt op zijn pootjes terecht. Je bent positief ingesteld en dat past goed bij dit jaar. Wat je goede voornemen is? Meer reizen – als dat natuurlijk kan. Meer ontdekken, meer zien. Dat voegt echt wat toe aan wie je nu bent. Maar ach, een bezoekje aan de Center Parcs is nét zo leuk 😉

Steenbok

Je hebt veel doorzettingsvermogen, maar tegelijkertijd kost het je veel energie dit jaar. Maak ruimte in je hoofd om niet te veel stress te krijgen. Denk aan je eigen welzijn: een goed voornemen zou meer mindful leven kunnen zijn. Laat je gevoelens er gewoon zijn, hang niet overal een oordeel aan. Leef lekker in het nu en denk wat minder aan morgen.

Waterman

Je bent stabiel, maar je hebt ook je eigen mening. Je hebt graag de touwtjes in handen en kan maar al te goed commanderen. Maar hou rekening dat niet alles áltijd op jouw manier hoeft. Denk aan anderen: zorg ervoor dat jij minder vaak je zin doordrijft. En vraag anderen een keertje wat zij willen. Je zult je partner daar in ieder geval een groot plezier mee doen.

Vissen

Je persoonlijke groei knalt in het nieuwe jaar: you can do it all. Je wilt graag een kilootje minder wegen en die lekkere taartjes weerstaan. Je hebt dít al meerdere keren op je lijstje gezet, maar dit jaar pak jij de koe bij de horens. Jij haalt binnen no time jouw streefgewicht en daar mag je enorm trots op zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: libelle| Beeld: iStock